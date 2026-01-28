臺泰音樂交流再升級 臺音浪襲泰！ 5團10業者文策院領軍前進BMC 文策院率團參與 Bangkok Music City 拓展亞洲市場

【記者蔡富丞/綜合報導】「凹與山 Our Shame」、「百合花」、「阿橘 Ahh G」、「FTK」、「LINION」五組藝人接力登台，以多元曲風展現臺灣獨立音樂創作的國際潛力！為開闢臺灣藝人的海外演出及產業合作機會，文化內容策進院（文策院）於 1 月 24 日至 1 月 25 日再次率團參與泰國指標性的商務音樂節 Bangkok Music City（BMC）。今年雙方合作再升級，除有臺灣音樂人登台演出外，更有十組音樂業者與兩位創作者參與商務交流、寫歌創作營等活動，全面深化臺灣與泰國及亞洲市場的連結。

Bangkok Music City 為結合音樂演出、產業論壇與跨國媒合的商務音樂節，長期受到亞洲音樂產業高度關注。去年曾一起參與 Showcase 的音樂人「?te壞特」在BMC演出後成功開拓市場能見度受邀至印尼 Lalala Fest，為臺灣音樂打開更多東南亞舞台的可能性。更讓泰方今年主動邀請臺灣業者參與，文策院集結產業夥伴，共計十組業者組成涵蓋音樂製作、經紀、廠牌與展演空間等領域的強大商務交流團。同時安排兩位臺灣創作者參與寫歌創作營，將與來自泰、韓、新等地的音樂人共同創作並發表作品，多管齊下，持續為臺灣音樂產業創造機會走向國際。

百合花第二次在泰國演出，當地充滿活力的音樂場景讓他們印象深刻。

今年的音樂卡司更升級邀請了去年剛拿下金音獎「年度專輯獎」及「評審團獎」的樂團「百合花」、奪得金音獎「最佳電音歌曲獎」與「最佳電音專輯獎」的電子音樂人「FTK」、曾獲得金音獎「最佳節奏藍調專輯獎」的雙語 R&B 音樂人 「LINION」、曾入圍金音獎「最佳新人」的民謠電子二人組 「凹與山 Our Shame」、融合都市流行和新靈魂樂的創作歌手「阿橘Ahh G」。

五組藝人於曼谷老城區的多座舞台演出，由「LINION」打頭陣，一首〈Wall.Eyes.Knee〉（諧音：我愛死你）點燃現場氣氛，將臺式諧音梗輸出國際，迅速拉近和樂迷的距離；「百合花」融合傳統戲劇元素的樂團演出，以多種樂器交織出層次豐富的聲響，讓現場樂迷不分國籍一起大合唱；「凹與山 Our Shame」貼心地將歌曲改編成泰文版，更貼近泰國樂迷，「LINION」更驚喜現身，一同演唱合作歌曲；「阿橘 Ahh G」充滿活力的演出與唱跳，在朦朧燈光與旋轉燈球交織下，中央郵政總局劇院瞬間化身舞池；「FTK」則「煉蠱／蠱毒」為主題的電子音樂，將空間引入燥熱潮濕的氛圍，精彩演出獲得多位國際策展人的高度肯定。

創作歌手阿橘 Ahh G 帶來充滿活力的演出，台下瞬間化身舞池。

泰國樂迷們的活力與熱情，也讓登台演出的臺灣音樂人們印象深刻。「百合花」就說，儘管許多觀眾都是第一次觀看他們的現場演出，卻能自然跟著一起唱，演出後也在社群收穫許多正面回饋；「阿橘 Ahh G」更表示：「泰國的觀眾很令人意外地非常投入，深刻感受到即使語言的隔閡確實存在，仍能透過音樂來溝通並傳遞情緒。」臺灣音樂人的精彩表現成功吸引了泰國及國際媒體的目光，包括時尚媒體《君子》、《ELLE MEN》、音樂與生活媒體《The Guitar Mag》、《The Thaiger》皆相繼採訪，讓來自臺灣的聲音在當地打開知名度。作為結合演出與產業交流的商務音樂節，Bangkok Music City 現場同時也吸引眾多國際產業人士到場觀摩。透過成熟且具辨識度的舞台表現，臺灣音樂人不僅展現強大而獨特的音樂實力，也在實際交流中累積經驗、交換想法，為拓展海外市場奠定基礎。｢LINION」回顧此次參與的收穫時說：「幾次參加國際商務音樂節下來，我更清楚該如何 pitch 自己的規劃，以及在洽談合作時如何更有效率，希望能更精準地找到合作機會以及真正理解創作的夥伴。」

FTK以「煉蠱／蠱毒」為題的電子音樂，廣受國際策展人好評。

台上音樂熱鬧上演的同時，台下的商務交流同樣熱絡。文策院此次率領臺灣業者包括「天空娛樂」、「否極泰來音樂」、「五条文化」、「強強音樂製作工作室」及「荒島文化」；泰方更加碼主動邀請了「子皿有限公司」、「九踢文化」、「嗯比嘻嘻工作室」、「捌樓之參工作室」及「The Wall 這牆音樂藝文展演空間」。十間臺灣業者組成的商務代表團，串聯起從製作、廠牌再到展演空間的上中下游資源，展現專業實力與創新動能，在現場積極跨國交流拓展海外人脈，討論後續巡演、跨國合作的可能性。經營藝人經紀的「九踢文化」與「子皿有限公司」獲邀參與商務論壇，與來自各地的產業夥伴分享如何以策略性布局切入泰國市場。這次可說是收穫滿滿，「子皿有限公司」更直呼：「這裡可以遇到一年在8個國家左右才能遇見的代表量，對於媒合超級有效率！」音樂人 YELLOW 黃宣所屬經紀公司「否極泰來音樂」也表示：「BMC是產業交流的一級戰區，要把自己當成超級業務員來推廣藝人或產品，更要有十足計劃讓對象能在極短時間內產生吸睛效果印象深刻。」

另外 Everydaze 和呂尚霖 LuuX 則於 1 月 26 日至 1 月 28 日參與官方的寫歌創作營，將與來自國際的創作者共同創作，產出具備國際市場潛力的合作歌曲。 「Everydaze」：「除了以前來台表演認識的音樂人還有新朋友，除了創作還聊各種合作可能，覺得既緊張又興奮。」「呂尚霖 LuuX」 則表示：「BMC 最棒的是你永遠不確定會遇到誰，上一秒在跟廠牌經理聊天，下一秒能就遇到音樂祭的表演藝人，在曼谷大家因為音樂而相遇真的是很難得的經驗！」

從舞台演出到寫歌創作，Bangkok Music City 不只是音樂節，更被譽為國際通往亞洲蓬勃成長之音樂生態系的重要門戶，今年 BMC 匯聚來自 16 個國家的 86 位音樂人，結合產業論壇、多舞台演出與跨國商務交流，吸引來自亞洲及全球各地的音樂產業人士參與。不同於以票房為導向的商業音樂節，BMC 致力於促進亞洲音樂創作者與全球音樂產業之間的實質連結。

在 Bangkok Music City 所打造的產業交流平台中，文策院協助臺灣音樂人與產業夥伴走進國際音樂市場，開拓跨國合作可能。看準泰國蓬勃發展的現場音樂以及東南亞市場的巨大潛力，未來文策院將持續以亞洲重要音樂節與會議平台為節點，加深臺灣音樂與區域市場的連結，擴大臺灣音樂於國際舞台上的能見度與影響力。