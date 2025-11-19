臺流音樂結合影視作品 韓劇原聲配樂助臺劇跨域共創
【記者蔡富丞/綜合報導】近年影視與音樂結合，能相互帶動創造話題，更使作品的文化價值與市場潛能倍增，文化內容策進院（文策院）因應趨勢，為開啟臺韓影視與音樂產業的合作契機，於日前舉辦「譜寫影像：音樂 x 影視國際交流會」（Music for Screen: Panel & Connect），並邀請三位韓國知名音樂總監及作曲家 HanBam（Midnight）、Primary 與 Nam Hey Seung（南慧承）來臺分享韓劇原聲音樂（OST）的製作經驗與產業觀察，亦安排座談分享、自由交流與快速媒合，現場聚集近百位臺灣音樂創作者、影視導演、監製及音樂總監，激盪出許多跨國、跨域的創意火花。
文策院董事長王時思指出，臺灣已有許多影視和音樂結合並打入國際市場的成功案例，例如電影《月老》主題曲〈如果可以〉與《想見你》主題曲〈眼淚記得你〉，曾在全球音樂串流平臺 Spotify 的年度排行榜名列前十，許多國際影迷也因此開始接觸華語流行音樂，顯示音樂在影視內容中的關鍵地位，希望透過導入韓國成熟的影劇音樂製作經驗，促進臺灣音樂人與國際影視團隊的交流，為跨國合作與產業升級創造更多契機。
臺韓產業對話深化 韓國講者分享影視音樂製作觀點 期待促進跨域共創
作曲家 HanBam（Midnight）在座談中指出，隨著疫情期間 OTT 平臺崛起，韓劇在全球迅速擴散，他以《魷魚遊戲》為例，說明該劇在 90 多個國家登上 Netflix 榜首，間接帶動更多國際觀眾主動搜尋劇中歌曲，「原聲音樂已成為韓劇文化輸出的重要媒介。」而韓劇之所以能引起觀眾強烈共鳴，音樂是不可或缺的關鍵。「韓劇中的人物情感，也會透過音樂加強刻畫，使觀眾更深陷其中。」他認為，原聲音樂不只是配樂，更是深化劇情與情感記憶的橋梁，能在無法以臺詞傳達的時刻，用旋律補足情緒層次，「好的原聲音樂能讓觀眾在劇終後仍沉浸其中，成為重新回想劇情的入口，也是讓作品情感更具深度的關鍵。」
音樂總監 Primary 在座談中分享，他觀察到韓國原聲音樂主要分為電影與劇集。隨著 Netflix 等大型 OTT 平臺興起，許多電影公司也投入劇集製作，但兩者的運作邏輯大不相同，「電影以導演為中心、強調藝術性與自然表現；劇集則以編劇為核心、講求節奏與效率。」他指出，電影的音樂創作自由度較高、重視情感與藝術性，而劇集製作則更系統化並需配合排播節奏。「劇集的挑戰在於商業性與時效並重，音樂必須在有限素材中迅速傳達情緒。」他表示，隨著韓國影視產業融合電影與劇集兩種模式，創作生態正朝向兼顧藝術性與產業效率的方向發展，「我不認為兩者衝突，而是並存的挑戰。」
原聲音樂總監南慧承在座談中提到，OST 的魅力在於能隨劇情呼吸調整深度與節奏，為角色塑造更鮮明的情感層次OST 的任務不只是創作動聽旋律，而是讓音樂與劇情、角色自然融合，「音樂再好聽，若無法支撐劇情與角色情感，就會失去存在的價值。」她指出，現今韓劇市場的收視率不再是唯一標準，話題性與音樂共鳴才是關鍵。粉絲會因歌手演唱 OST 而產生二次消費，但若音樂與劇情脫節，即使由知名藝人演唱也難以長久流傳。「好的 OST，能讓觀眾在旋律中想起劇中的畫面與情緒。」她分享自身創作流程，會先閱讀劇本前幾集、與編劇與導演討論角色氛圍，透過音樂語言預想角色生活與情感脈絡，讓歌曲與畫面自然呼應。她強調，OST 的關鍵在於取捨，捨去個人慾望與過度修飾，專注服務劇情，使整體氛圍更具深度與餘韻。
此外，三位講者皆觀察到，韓國影劇音樂的全球成功與 OTT 平臺（線上影音串流平臺）的推動密不可分。自疫情以來，Netflix、Disney+ 等國際平臺讓韓劇加速擴張國際市場，也結合 KPOP 粉絲經濟，使原聲音樂成為跨域行銷與文化傳播的重要橋梁。為此，韓國製作團隊善用多層收益模式、角色導向創作及策略性發行時機，強化作品熱度與音樂價值；未來更將嘗試邀請外國藝人或虛擬歌手參與原聲音樂創作，並利用串流歌單拓展海外潛在聽眾，以提高曝光效益。
文策院將持續推動臺灣音樂與影視產業的跨域合作，透過引入國際經驗與深化在地創作能量，為臺灣內容產業打造更多與世界接軌的發展契機。
韓國講者介紹：
作曲家 HanBam（Midnight）畢業於首爾藝術大學實用音樂系鋼琴主修，2017 年以作曲家身份出道，陸續參與多位歌手與藝人的專輯製作，為 Kim Na-young、CHEEZE、BTS Jin、林英雄等創作多首韓劇原聲音樂，代表作品包括《山茶花開時》、《歡迎來到三達里》、《金秘書為何那樣》、《夫婦的世界》、《德魯納酒店》等。
音樂總監 Primary 以多元創作背景聞名，身兼製作人與作曲家等身份，曾與 Dynamic Duo、Leessang、Zion.T、Crush、Beenzino、BTS、THE BOYZ、Infinite 等韓國藝人合作，並以《在熙的男，朋友》榮獲第 45 屆青龍電影獎最佳音樂獎。
南慧承是韓國代表性的原聲音樂總監，以細膩描繪情感與場面質感而聞名，代表作包括《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《愛的迫降》、《陽光先生》、《那年，我們的夏天》、《還魂》、《淚之女王》、《嫉妒的化身》等。
