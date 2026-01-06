臺海和平 攸關歐洲安全

賴清德總統昨（六）日上午接見「歐洲議會議員團」時表示，面對威權主義的複合式挑戰，民主國家唯有團結合作，才能捍衛自由民主價值，國際秩序。團長凱勒主席表示，臺灣海峽是國際水域，各國以船艦通過展現自由航行的事實，也同時傳達不接受任何單方面改變現狀的立場；凱勒主席並強烈譴責中國上週於臺灣周邊展現的挑釁姿態，這類挑釁行為不可接受，且嚴重危及兩岸的和平穩定。

總統說，近年來臺歐關係在各領域的對話、合作與交流都有大幅度的進展，像「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club,FC）去年首次在臺灣舉辦年會，就海底電纜安全韌性、區域安全及臺歐合作前景等進行深入討論，充分展現歐洲議會及各國國會對臺灣的高度關注與支持。去年十一月，蕭美琴副總統應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請，在歐洲議會發表演說，除展現臺灣願與理念相近國家深化合作的決心，也進一步增進各國議會友人對臺灣的理解與支持。

總統強調，臺海的和平穩定不只攸關印太安全，更是歐洲安全、乃至於全球經濟繁榮的重要關鍵。臺灣有能力、有意願、更有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴，特別是在半導體與高科技產業上，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻，攜手共創區域及全球的穩定與繁榮。

歐洲議會議員團團長凱勒主席致詞時，首先代表由來自六國的八位歐洲議會議員訪團致上新年祝福，祝願臺灣繁榮和平，在馬年充滿「馬力」。並感謝此次受邀訪臺進行深入交流，以進一步了解東亞地區理念相近的民主夥伴。

凱勒主席指出，此次訪團代表歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨」（EPP），其中有多位成員曾親身經歷專制、獨裁、共產政權，更能體會民主生活與自由價值之可貴。在全球局勢快速變動、過去數十年所擁有的確定性似乎正在消逝之際，穩定的民主國家更應攜手合作。因此訪團支持維持臺海和平現狀，並關切對岸自多面向試圖改變現狀的作為；歐洲議會及各國政府亦持續透過政治聲明重申維持現狀的重要性。

凱勒主席進一步指出，臺灣海峽是國際水域，各國以船艦通過展現自由航行的事實，也同時傳達不接受任何單方面改變現狀的立場；凱勒主席並強烈譴責中國上週於臺灣周邊展現的挑釁姿態，這類挑釁行為不可接受，且嚴重危及兩岸的和平穩定。

凱勒主席提到，臺歐在多項議題上有共同關切，需要持續交流經驗，昨日訪團已就相關議題展開討論，包括如何因應海底電纜遭非法且不友善切斷的挑戰；此類事件不僅臺灣曾有經驗，歐洲也曾面臨類似議題，尤其是波羅的海地區。除安全議題外，臺歐在貿易、科學與衛生等領域亦具深化合作空間，期待本週即將進行的各項對話交流，並再次感謝臺灣的盛情邀請。