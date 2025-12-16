臺海大水產遺傳育種團隊打造「新臺灣鯛品系 」卓榮泰頒獎肯定



記者 何明弘/基隆報導

面對氣候變遷與病原威脅升高所帶來的養殖挑戰，國立臺灣海洋大學「臺海大水產遺傳育種團隊（TABT）」運用前瞻基因體科學化優質種原精準選育技術，成功開發出兼具耐鹽、抗病及耐寒之功能性臺灣鯛品系，並將研究室成果推向產業應用與量產化，強化水產養殖產業面對氣候變遷的韌性。

行政院長卓榮泰頒發2025國家農業科學獎予臺海大水產遺傳育種團隊(左至右為龔紘毅副教授、吳金洌講座教授、卓榮泰院長、黃章文副教授及徐德華副教授)。圖/何明弘翻攝

團隊榮獲農業部「2025國家農業科學獎—前瞻創新傑出團隊」，於12月16日由行政院長卓榮泰頒獎，肯定其在水產育種領域之國家級貢獻。

臺海大TABT團隊選育的魚苗至他場域養到收成。圖/何明弘翻攝

TABT團隊指出，傳統水產育種往往耗時長、風險高，難以快速因應環境變化。本技術核心在於「以性狀為目標、以基因為導向、以養殖現場為驗證」的精準選育平臺流程，整合基因資料庫分析、多重分子標記輔助選育，透過多世代雜交選育與逆境模擬試驗，從多源族群中篩選出最具環境適應力的核心種原庫，並完成多階段田間驗證，育成多項可實務化之功能性商品魚苗。，實際示範結果顯示，這些新品系在試養條件下可明顯降低苗期損失，提升存活率、成長表現及產品質量，相關研究已發表於國際期刊，並接連獲得多項創新與創業獎項肯定。

海大壯鯛取肉率較原品系增加約20％。圖/何明弘翻攝

在產業連結方面，TABT團隊已與國內種苗業者、養殖戶及加工廠合作完成示範試養，並進一步拓展國際合作，與汶萊 Golden Corporation 簽署合作備忘錄（MOU），推動東南亞地區試養驗證與市場佈局。隨著技術成熟，團隊亦啟動技術移轉與新創化進度，與業界合作成立「艾泊力特（Aipalit）水產科技股份有限公司」，作為功能性魚苗量產與商業推廣的平台，目標自2026年起，逐步達成半年內穩定供應500萬尾以上優質魚苗的量能。

團隊之三位核心成員黃章文副教授、龔紘毅副教授及徐德華副教授表示，此項成果奠基於多年產官學研合作的基礎，包括先期水產基因標誌研究、生物經濟計畫及已推動之數位育種計畫。透過跨領域整合，才能真正實現「從研究室走進魚塘、從技術端走向產業端」。團隊並誠摯感謝台灣水產學會、農業部、協助拍攝與報導的媒體團隊及所有合作夥伴、企業與試養場。

未來，臺海大TABT團隊將持續深化分子與數位育種技術，擴大國內外場域驗證與國際合作，期望以臺灣為起點，提供可複製、可落地的精準育種解決方案，協助全球水產養殖產業因應環境變遷挑戰，促進產業永續與社會福祉。



