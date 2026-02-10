臺海安全制度化：美國如何將風險嵌入全球金融治理體系／ 魯云湘

魯云湘（政策與戰略研究員）

美國眾議院日前以 395 比 2 的壓倒性票數，通過《保護臺灣法案》。在高度對立的國會政治氛圍中，這樣的表決結果，已超越一般對臺友好法案的象徵意義，更象徵著一種跨黨派的制度性戰略定調。

若僅將此案解讀為對中國大陸的政治表態，恐怕難以掌握其政策設計的重心。該法案的核心，並不在於立即啟動金融制裁，而是嘗試將臺海地區安全風險，轉化為一項可被制度化處理的全球治理問題，並進一步連結至中國大陸在國際金融治理體系中的參與成本。

依據法案內容，一旦美國總統依《臺灣關係法》向國會通報，中國大陸的相關行為已對臺灣安全、社會或經濟體系構成威脅，行政部門將被要求，在執行層面上，致力於限制中國大陸參與關鍵國際金融治理組織（如 G20、國際清算銀行、金融穩定委員會等）。這些組織多屬金融規則協調與制定層級，其影響不僅止於技術性監理，更涉及制度參與者的身份定位與正當性。

從政策工具的角度觀察，這顯示美國正嘗試跳脫傳統以即時軍事回應為主的嚇阻邏輯，轉而以制度手段回應潛在安全風險。透過調整制度參與條件，區域衝突所帶來的政治與安全風險，得以被外溢至更廣泛的全球治理層面，成為可累積、可延展的政策槓桿。

以下分析並非對具體行為的預測，而是基於既有政策工具使用經驗，對可能行為邏輯所作的判讀。從決策分析的角度而言，當政策成本呈現延遲且累積的特性時，其影響往往不體現在是否立即改變行為，而較常反映於決策考量中的權衡結構。換言之，這類工具通常被納入長期成本評估，而非視為短期行為約束。

在既有戰略研究中，制度型工具對行為的影響，往往表現在行動方式與步調的調整，而非方向性的逆轉。其效果不在於強制喊停，而是在可能被制度化處理的臨界點附近，使相關行為傾向採取更為謹慎、具備「灰色地帶」特質且可否認的行動模式。這種設計，實質上放大了安全行動與整體發展環境之間的張力。

從更宏觀的視角來看，這項法案可被理解為對既有策略邏輯的制度性反向運用。過去，壓縮對手外部支撐空間，往往被視為改變其行為選項的有效方式；而在此脈絡下，制度與規則本身被轉化為政策槓桿，使臺海議題不再僅限於區域安全層次，而是進一步嵌入全球治理的運作結構之中。

該法案目前仍待參議院審議，尚未完成立法程序，但其所傳遞的政策訊號已相當清楚：美國正嘗試將臺海穩定，從區域安全議題，納入更廣泛的全球制度運作考量之中。這並非是否立即動用相關工具的問題，而是為未來潛在風險升高，預先佈置的一套制度選項。

而這套制度選項的建構，實質上已將臺海地區的穩定程度，與全球金融秩序的「門票」加以連結，使其成為北京在相關決策中不可迴避的變數。（照片示意圖，本報資料照）

（本文為政策分析觀點，重在說明制度工具的可能影響，非對特定行為之預測；分析立場代表亞太安全與戰略研究獨立工作室之研究判讀。）