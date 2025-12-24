臺漫創巔峰！日本國際漫畫賞名單出爐 臺灣作者連奪3獎

葉明軒《大仙術士李白》、南南日《山間料理人》、狼七《黎明前的回聲》，拿下三大獎。（台灣角川提供、蓋亞文化提供、目宿媒體提供）

臺灣漫畫在國際發光，由日本外務省主辦的第19屆「日本國際漫畫賞」今（24日）公布得獎名單，臺灣創作者在歷屆最多的參賽作品中脫穎而出，一舉奪下三個獎項。其中，漫畫家南南日以作品《山間料理人》拿下銀獎，漫畫家狼七的《黎明前的回聲》獲頒獎勵獎，葉明軒則是以《大仙術士李白》第8集獲得銅獎，展現臺灣漫畫多元且豐沛的創作能量。

駐日代表處李逸洋大使表示，臺灣漫畫近年在日本國際漫畫獎持續獲得肯定，已逐步在日本累積能見度。今年他亦出席第十八屆日本國際漫畫賞頒獎典禮，觀察到臺灣漫畫在題材與表現手法上，持續受到日本評審與業界的關注，駐日代表處未來將持續支持臺灣漫畫在日本的推廣與交流。

廣告 廣告

文化部李遠部長表示，臺灣漫畫作品再度於日本國際漫畫賞獲得銀獎，目前累積成績已達2金、10銀、22銅、1獎勵獎，顯示臺灣漫畫正迎向與國際接軌的新時代。文化部將以穩定的制度支持，持續協助臺灣漫畫走向國際。

文化部駐日臺灣文化中心主任曾鈐龍表示，臺灣文化中心近年積極於日本推廣臺灣漫畫，連續6年辦理漫畫展覽，今年8月於本中心舉辦的「多元臺灣文化漫畫展」中，亦收錄本次獲得銀獎的作品《山間料理人》以及獎勵獎的《黎明前的回聲》。他指出，近年臺灣漫畫在日本陸續獲得關注，文化中心未來將持續透過展覽與合作機制，協助臺灣漫畫深化在地連結。

本屆獲銀獎作品《山間料理人》是漫畫家南南日改編自「好旅文創有限公司」的劇本，講述二戰時期善於料理的阿美族女孩巴奈，在移居花蓮港躲避戰火的日本家庭裡幫傭。她結合在地食材與部落文化，做成了一道道特殊的日式料理，撫慰日本雇主一家思鄉的心。為了繪製這部漫畫，南南日特別前往花蓮阿美族部落實地考察、親身走訪當地祭儀與歷史遺跡，畫出一道道的美味及鄉愁。

獲得獎勵獎的作品《黎明前的回聲》也是今年獲得金漫獎最大獎的作品，作者狼七描寫兩名背景迥異的少年，因音樂相識，在成長過程中彼此扶持，卻也因毒品介入而逐漸失序的人生歷程。以毒品議題引導讀者思考家庭失能、校園霸凌等社會問題；以《大仙術士李白》第8集獲得銅獎的葉明軒，是國內金漫獎的常客，是根據唐朝詩人李白生平改編的奇幻長篇漫畫，在臺日皆有眾多粉絲。

日本國際漫畫獎邁入第19屆，計有110個國家及地區738件作品報名參賽，件數為歷屆最多，本屆共選出金獎（最優秀獎）1名、銀獎（優秀獎）3名、獎勵獎(獎勵賞)及銅獎（入賞）10名共15件作品，頒獎典禮預定於2026年3月舉辦。