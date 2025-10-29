臺漫連4年登盧卡漫畫節 現場掀簽繪熱潮

記者劉昕翊／綜合報導

文化部駐義大利代表處文化組與大塊文化合作策劃，連續第4年參與歐洲最大漫畫盛會義大利「盧卡國際漫畫節」（Lucca Comics & Games），今年臺灣館擴大參展規模，邀請漫畫家《來自清水的孩子》作者周見信與游珮芸、《餵貓的女孩》作者YaYa、《大貓族再見廟東》作者阿寶灰灰，以及目前在歐洲駐村漫畫家劉倩帆等5位臺灣創作者親抵現場，以各特色原創作品與義大利書迷交流，展現臺灣漫畫豐富文化與跨語系市場延展潛力。

廣告 廣告

此屆臺灣館延續「Taiwan Comics」品牌，日前舉行開幕派對及10餘場的簽繪活動，義大利BAO出版社創意總監霍斯奇尼（Michele Foschini）、Toshokan出版社經理波諾（Matteo Bono）等到場祝賀，現場媒體聯訪達4家，為歷屆之最。臺灣館特設「參展漫畫家作品區」、「臺漫義語作品區」與「Books from Taiwan版權推廣區」3大主題展區，搭配贈送角色徽章、簽繪卡等，吸引各年齡層讀者詢問與參與。

5位漫畫家風格各異，作品橫跨親情敘事、女性經驗、動物寓言與詩性敘述等，展現臺灣漫畫多元豐富的內涵。其中《來自清水的孩子》、《餵貓的女孩》、《大貓族再見廟東》均已有義文版，吸引大量書迷洽詢購買，館內亦展示近年授權出版的臺漫義文選書，包含，常勝《閻鐵花》、阮光民《用九柑仔店》、HOM《無價之畫：巴黎的追光少年》、日安焦慮（丁柏晏）《2073年的電子玩具》、柚子《閻王帖》等作品，進一步強化臺灣漫畫品牌在義大利市場的識別度與關注度，讓當地讀者深刻認識臺灣文化多元與自由特質。

此外，駐義大利代表處文化組表示，臺灣漫畫在盧卡國際漫畫節歷經4年耕耘，已逐步建立品牌形象與市場基礎，今年以更完整的策展架構與多元主題呈現，持續提升臺漫在義大利漫畫節與出版市場的影響力。文化部未來將持續結合「Books from Taiwan」計畫與翻譯出版獎勵機制，推動更多臺灣原創漫畫作品參與國際版權流通，深化臺義文化內容產業的交流與連結。

臺灣館開幕派對出席踴躍，一度導致現場動線壅塞。（駐義大利代表處文化組提供）

文化部駐義大利代表處文化組與大塊文化合作策劃，連續第4年參與歐洲最大漫畫盛會義大利「盧卡國際漫畫節」，漫畫家阿寶灰灰為排隊粉絲現場簽繪。（駐義大利代表處文化組提供）

文化部駐義大利代表處文化組與大塊文化合作策劃，連續第4年參與歐洲最大漫畫盛會義大利「盧卡國際漫畫節」，臺灣館開幕簽繪活動引發大量義大利讀者駐足欣賞。（駐義大利代表處文化組提供）