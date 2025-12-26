臺漫魅力無法擋 年度誠品閱讀職人大賞名單揭曉

記者古可絜／綜合報導

匯聚千位職人票選推薦「誠品閱讀職人大賞」入圍名單今（26）日揭曉，多本臺漫入圍雙項大獎，包含新生代漫畫家高妍長篇作品《間隙》，入圍「書店職人最想賣」及「年度最期待作家」，小河少年Kawa創作的現象級BL臺漫創作《16647》也一次入圍「年度最期待作家」和「年度新人」；另外，集結臺漫作家柚子6篇映照現實社會事件的的漫畫創作《良田》也角逐「書店職人最想賣」，臺漫創作的魅力連職人也無法抵擋。

臺漫魅力持續發酵，《16647》、《間隙》角逐誠品閱讀職人大賞「年度最期待作家」由臺灣漫畫家小河少年Kawa創作的《16647》以細膩的情感描繪在一眾BL作品中脫穎而出，不僅榮獲CCC追漫臺排行榜第一名，更打敗眾多知名日漫躋身2025誠品書店「漫畫圖文書榜」TOP10。

榮獲日本知名漫畫導覽書《這本漫畫真厲害！2026》女性篇第二名的《間隙》則是取自作家高妍的生命經驗，從一位臺灣女生的成長經歷出發，探討親情、自我探索與身分認同等議題，引起無數臺灣人的共鳴，多元題材的表現手法獲日本名導是枝裕和大力推薦。

「書店職人最想賣」入圍作品則不約而同微觀社會議題，《長女病》作者張慧慈透過觀察與採訪，紀錄超過10位長女生命故事，呈現當代臺灣「女兒」、「女性」在家庭中的角色，與承受太多期待後衍生的巨大心理壓力；獲得紐約大學教授、臨床心理師與教育學學者等各界佳評的《失控的焦慮世代》揭露科技發展如何蠶食當代青少年的精神與心理健康，此書也進一步提出政府、科技公司與父母的應對方法，值得深入探討。

「老化焦慮」蔓延社群，如何坦然面對年齡增長成為所有人的必修課題，《笑中帶淚的老後日常》套書以銀髮族的趣味打油詩詼諧呈現老後日常，帶讀者領略熟成人生的獨特韻味；文壇新星匡靈秀最新奇幻巨作《地獄修業旅行》則透過冒險故事結構，讓主角在地獄的不同試煉中直視自己的恐懼與缺點，其中，略帶黑色幽默的敘事方式使沉重議題變得易於閱讀，2部作品亦獲「書店職人最想賣」的入圍肯定。

誠品閱讀職人大賞「年度新人」入圍作品多元議題齊放，除人氣臺漫，教導孩子學會接納情緒、調適壓力《我的頭頂長了一朵香菇》，以及入選金馬獎、臺北電影節等海內外多個重要影展的導演曹仕翰首本散文著作《長鏡頭》也入榜。

「最想說服爸媽買」以多元視角探討陪伴與告別議題，曾獲「日本親子共讀最想推薦繪本大獎」第三名的《你可以忘記我》，作者大森裕子將孩子與貓咪的相處日常作為靈感，並由貓咪的視角出發，譜寫出主人與寵物之間最長情的陪伴；《書店裡的小花》則敘述一隻小狗陪伴喪妻的爺爺走出心中陰霾，平淡卻富有力量的劇情也讓書店職人大讚。

匯聚千位職人票選推薦「誠品閱讀職人大賞」入圍名單今日揭曉。（誠品提供）

高妍《間隙》，誠品閱讀職人大賞「年度最期待作家」、「書店職人最想賣」入圍。（誠品提供）

張慧慈 《長女病》，誠品閱讀職人大賞「年度最期待作家」、「書店職人最想賣」入圍。（誠品提供）