臺澳消防英雄齊聚臺東 深化山域車禍救援技術

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】前來臺灣進行交流及公益活動的10 位澳洲消防員訪問團，於29日安排蒞臨臺東縣，並與消防局辦理為期三天的「114年澳洲昆士蘭消防員救災救護技能交流活動」。消防局表示，此次交流聚焦於臺東常見的山域事故、車禍救援及緊急救護等關鍵領域，期望透過雙方實務經驗的切磋，強化臺東面對複合式災害的應變能力。縣長饒慶鈴對此國際交流表示高度肯定，除親自到消防局致意，並出席歡迎晚宴，代表全體縣民向遠道而來的澳洲英雄們致上最誠摯的敬意與謝意。

縣長饒慶鈴表示，臺東好山好水，但也因此讓消防弟兄需經常面對極具挑戰性的救援任務，尤其這幾年颱風以及地震的肆虐，讓挑戰更為嚴峻。所以自上任以來，便將提升災害搶救及緊急救護量能列為施政重要目標，近年來臺東消防的表現亦是有目共睹，近期更榮獲內政部消防署「113年度全國消防機關評核總成績特優」的最高榮譽，證明了臺東縣消防戰力的精實。

臺東縣自100年來陸續成立了11支高救護隊，在OHCA（心肺功能停止）急救成功率從5.02%提升至35.2%，在OHCA康復出院率項目上，更曾奪得非六都第一的殊榮，另在2025永續城市SDGs大調查中臺東縣取得「最佳首長信任獎」、「社會力特別傑出獎」及「永續城市優等獎」三大獎項，這些都是縣府同仁共同努力的成果。這次能與澳洲消防英雄們交流，不僅是專業上的精進，更是對消防同仁努力的肯定，期許未來能持續深化合作，讓臺東的防災能量與國際接軌。

消防局局長管建興指出，此次來訪的澳洲消防員具備豐富的專業經驗，尤其在繩索救援及車禍救援方面擁有高階技術認證。為使交流效益最大化，消防局特別規劃了車禍救援、到院前緊急救護及山域搜救等實地演練項目，期望透過與國際夥伴的技術切磋，引進新的戰術思維，提升團隊的應變效能與國際視野，為守護縣民安全做更萬全的準備。

消防局進一步指出，為期三天的交流活動，除了在消防局本部的技術演練外，也將前進知本森林遊樂區，共同執行山域搜救演練，模擬真實環境下的救援挑戰，並藉此機會向國際友人展現臺東獨特的自然美景。