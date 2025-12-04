臺灣之呱！特有種諸羅樹蛙保育經驗 躍上2處國際知名保育平台顯見保育有成

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】農業部林業及自然保育署嘉義分署積極推動臺灣特有種—「諸羅樹蛙」的保育與棲地維護，歷經多年深耕在地農民、社區，並推出「諸羅樹蛙標章」及輔導農民成立合作社，嘉義分署將此歷程分成兩個主題分別投稿至全球知名的生態與永續發展案例分享平台「健康地球解方（PANORAMA）」與「里山倡議國際夥伴關係（IPSI）」，日前喜獲刊登，成功將特有種的保育經驗推向國際舞台，讓「諸羅樹蛙」的故事不僅感動臺灣，更在國際間發光發熱。

廣告 廣告

嘉義分署說明，該分署自107年起即著手推動珍貴稀有保育類諸羅樹蛙的棲地復育與社區保育工作，由於諸羅樹蛙是臺灣特有種，亦是嘉義地區生態象徵，分署與在地社區、農民及各機關單位密切合作，於嘉義縣大林、溪口、民雄等地導入生態友善耕作觀念與多項保育行動。嘉義分署將該歷程分為兩個主題案例投稿至國際知名平台，其中PANORAMA是由國際自然保護聯盟（IUCN）與聯合國環境規劃署（UNEP）等多個跨國機構共同協作推動的全球性平台，致力於蒐集並推廣具啟發性與可操作性的環境與永續發展解決方案。嘉義分署的案例著重呈現投入嘉義縣大林鎮諸羅樹蛙保育的初期，透過韌性評估陪伴指認社區永續發展的課題，並引導社區動用外部或內部的資源投入改善，同時保育社區關注物種諸羅樹蛙。該案例獲PANORAMA平台刊登，象徵臺灣在地實踐已具國際參考價值，展現出「從地方行動到全球影響」的典範。

另一則刊登於里山倡議國際夥伴關係（International Partnership for the Satoyama Initiative, IPSI）的案例，則以更宏觀農業地景尺度的諸羅樹蛙保育為核心，因諸羅樹蛙與農地有高度依存關係，因此保育工作必須要吸引農民持續種植竹筍，將田與田串連成為綠網，再串聯從產地到餐桌的人網，把筍賣出去以回饋農民投入保育的辛苦。嘉義分署攜手嘉義地區筍農推出「諸羅樹蛙友善棲地管理標章」認證，並輔導「嘉義縣諸羅樹蛙友善蔬果生產合作社」運銷高品質又顧生態的標章竹筍到消費者手中，透過保育與農業經濟共好的方式，實踐「人與自然和諧共生」的里山倡議精神。IPSI 為聯合國生物多樣性公約（CBD）架構下的重要國際夥伴網絡，匯集全球各地政府、研究機構、非政府組織與社區團體，共同推動里山倡議。該平台所蒐錄的案例強調地方智慧與多方合作，嘉義分署的案例展現了臺灣在推動方面的具體實踐，並與世界各地的成功經驗相互呼應。

嘉義分署表示，能夠讓諸羅樹蛙保育歷程登上 PANORAMA 與 IPSI 兩大國際平台，代表臺灣生物多樣性治理模式獲得國際認可。不僅展現政府部門的政策推動力，更反映出社區、農民與民間團體的參與成果。嘉義分署將持續深化在地夥伴關係，推廣友善農業與棲地復育，並持續與國際連結，將臺灣的經驗分享於全世界。嘉義分署也呼籲民眾支持友善環境農產品，透過消費成為保育的一環，從認明小小的諸羅樹蛙標章竹筍開始，連結農民的辛勞、社區的熱情與地球的永續未來。

圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署積極推動臺灣特有種—「諸羅樹蛙」的保育與棲地維護，歷經多年深耕在地農民、社區，並推出「諸羅樹蛙標章」及輔導農民成立合作社全力推動保育工作，特有種諸羅樹蛙保育經驗 躍上2處國際知名保育平台 顯見保育有成。（記者吳瑞興翻攝）