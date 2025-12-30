「臺灣人不容易」掀全網共鳴 戲劇男神為軍演發聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕中國解放軍東部戰區無預警宣布對台展開代號「正義使命2025」的環台軍演表達心聲。該次軍演劃設演習範圍侵犯我國領海，並揚言今在台島周邊進行「實彈射擊」，引發各界高度關注。演員李至正今社群平台發文，以沉重卻堅定的語氣寫下：「臺灣人，要大聲說這三個字多麼不容易，同時也何其有幸能大聲說這三個字。」短短文字，道出身處當前局勢下，對身分認同的珍惜與不易。

面對緊張的區域情勢，李至正也呼籲社會保持冷靜與團結。他表示，紛亂世局之中，「有人選擇當歷史的罪人我們管不了，但我們可以選擇團結冷靜、互助互信」，盼彼此成為彼此的力量。

廣告 廣告

此外，他也以小市民的角度提醒大眾，若在路上目擊我方部隊相關動態，務必遵守「不拍照、不錄影、不上傳」的原則，強調保護國軍情資的重要性，「需要請大家共同保密」，一席話獲得不少網友認同與轉發。

【看原文連結】

更多自由時報報導

對話曝光！國軍後備幹部群組「狂酸政府、讚解放軍」 網怒轟：查辦

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

中國「正義使命」軍演今打實彈 我方掌握：預計下午6點結束

自由爆新聞》美台神同步「盯爆共軍」！中國網友「這原因」也酸爆國民黨

