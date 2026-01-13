臺灣人年吞9億顆止痛藥卻越吃越痛？400萬人受慢性疼痛之苦…疼痛權威簡志誠：有些「痛」不該忽略

據健保署112年統計，全台一年使用的止痛藥數量超過9億顆。若將每顆止痛藥的長度以1公分計算，堆疊起來相當於1萬7千多座台北101大樓！ 由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目 《百大醫言堂》，最新一集邀請到疼痛醫學領域權威、國泰綜合醫院院長簡志誠，一起來談國人的慢性疼痛問題。 簡志誠指出，每年約有9百萬國人需要止痛藥協助，顯示疼痛對民眾生活造成極大負擔。他指出，止痛藥本身並非洪水猛獸，真正的風險，往往來自錯誤的理解、重複用藥，以及忽視疼痛背後真正的原因。

根據健保署112年統計，全台一年使用的止痛藥數量超過9億顆。若將每顆止痛藥的長度以1公分計算，堆疊起來相當於1萬7千多座台北101大樓。

對此，簡志誠笑說，這個數字乍看驚人，但實際拆解後，其實沒有那麼誇張。從健保資料來看，每年曾使用止痛藥的民眾，大約落在900萬人左右，換算下來，每人一年平均使用約100顆止痛藥。

「這100顆最常開的是普拿疼，如果一天開3到4顆，一個月就是100顆了。」反映出台灣有相當多民眾正長期承受各式各樣的疼痛困擾。

國人最常用的止痛成分：乙醯胺酚

目前國人使用最多的止痛藥成分，是乙醯胺酚（Acetaminophen），也就是大家熟知的普拿疼。在簡志誠眼中，乙醯胺酚幾乎是「完美」的止痛藥，不僅止痛效果好，副作用相對少，主要風險僅在於「劑量過多」時，可能造成急性肝損傷。

所謂「過量」，是指一天超過4000毫克。以普拿疼最常見的一顆500毫克劑型來看，即使一天吃4顆，也僅達到危險值的一半。

然而，也正因為它「太安全」，乙醯胺酚常被加入各種感冒藥、止痛藥等複方藥品中販售，導致民眾常在無形中重複用藥，超過4000mg的安全上限。 簡志誠舉例，「我如果吃醫生開的藥，我覺得不夠，就再去藥局買一個複方藥，可是我不知道它也是乙醯胺酚，那我就吃了，我覺得很舒服、很好。結果吃兩三天之後，開始肝臟功能出問題！」

簡志誠指出，乙醯胺酚在台灣與美國都屬於OTC（非處方藥），不需要醫師處方即可在藥局購買。也正是這種「太容易取得」的特性，使它成為文獻中最常導致急性肝衰竭的非處方藥物之一。

因此他特別提醒民眾，務必要記住「乙醯胺酚」這四個字，甚至連英文「Acetaminophen」都應該有基本認識。因為你或許清楚醫師開給你的藥是什麼成分，卻未必知道藥局購買、或親友轉送的藥物裡，是否早已重複攝取。

至於坊間常聽到的「止痛藥傷胃、一定要飯後吃」，簡志誠也澄清，這樣的觀念主要適用於非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。「止痛藥最常傷的是胃跟腎，普拿疼正好都沒有這個問題，但是它會傷肝，民眾仍須注意。」

疼痛不是敵人，而是身體的警報器

簡志誠也提到，不少上班族習慣隨身攜帶普拿疼，頭一痛就吞一顆。但這樣的做法，容易忽略疼痛真正的原因。

「疼痛在人體設計上是一個警訊，就跟煙霧警報器一樣。」他形容，如果只是煎魚時火太大、短暫冒煙，把警報關掉無妨；但若背後其實是一場即將發生的大火，單靠止痛藥去屏蔽疼痛，反而可能讓災難擴大。

他以頭痛 為例，一般來說可分為三類：第一類是張力性頭痛，源自肌肉張力；第二類是血管性頭痛，也就是醫學上真正的偏頭痛；第三類則是兩者混合型。

簡志誠觀察，十個來看頭痛的病人，七、八個一坐下就說：「我是偏頭痛。」但其實偏頭痛有嚴格的醫學定義，實務上反而沒有張力性頭痛來得常見。

好比病人常主述「左邊、右邊輪流痛」，疼痛來源多半來自肌肉。簡志誠解釋，頭部肌肉只有三對：額肌、顳肌與枕肌，其餘多由肌腱組成，像一頂緊貼頭部的「潛水帽」，並與十多條頸部肌肉相連。當頸部肌肉因長期負荷或姿勢不良而痙攣時，這頂「帽子」就會整體往下壓，引發不同位置的頭痛。

有些病人形容「後腦勺痛」，也有人覺得「眼窩被往後扯」，甚至伴隨頭暈、想吐，這些往往都是肌肉不正常痙攣所造成的結果。

既然問題來自肌肉，治療方向自然不只是靠止痛藥。張力性頭痛的重點，在於解除肌肉痙攣，透過拉筋、按摩、運動，恢復正常張力。

但更重要的是，理解「為什麼肌肉會出問題」。在排除感染或腫瘤等少數情況後，絕大多數肌肉疼痛，都源自「工作量超過身體容量——拉傷了」。

止痛不是萬靈丹，找出病因才能根治

在現代生活中，最常見的元兇就是姿勢不良。簡志誠以「收入與消費」做比喻：肌力就像收入，工作量是消費額，當消費長期超過收入，身體自然會「負債」受傷，這也是為什麼需要練核心肌群。

「以前都說『坐有坐相』，其實不是為了好看而已，而是人體工學最安全的一種設計。」他也建議，若頭痛源自肌肉問題，可每隔半小時到一小時，起來活動3到5分鐘。

至於典型的「偏頭痛」，常會隨心跳搏動、「像心跳一樣咚咚跳」，甚至伴隨噁心、嘔吐。

而一旦發作，疼痛強度往往非常劇烈，病人原本還在說話、做事，痛起來時卻「什麼都不能做」，生活功能瞬間被中斷。因此，治療核心不是單純止痛，而是針對疼痛原因處理。

簡志誠也提醒，許多人腰痠背痛時，習慣自行服用止痛藥，但並非所有疼痛都應該靠藥物壓下來。

以頸部疼痛為例，若長期來自姿勢不良，隨時間拉長，椎間盤也可能因受力不均而受損，三到五年後，甚至可能演變成需要手術的狀況。若能及早讓病人理解病因，並調整使用身體的方式，其實有機會避免走到手術這一步。

另外台灣約有20%人口、約400萬人正受慢性疼痛之苦，特別容易影響年齡增加者、女性，以及長時間久坐或勞力工作者。簡志誠強調，這些痛都要回頭找原因，一旦原因解除，自然就不必依賴止痛藥。

冰敷或熱敷？休息或運動？醫師全解答

面對疼痛，許多人最常問：「冰敷跟熱敷，哪一種比較有效？」簡志誠指出，判斷方式其實很簡單，關鍵在於疼痛發生的時間點。

受傷後48小時內屬於急性期，通常伴隨發炎或出血反應，處理原則以冰敷為主；48小時後進入慢性恢復期，溫敷反而有助於肌肉與組織修復。

至於休息或運動，答案也一樣。急性期以休息為主；恢復期則需要「適度運動」，促進血液循環，但不是激烈活動。

對於「忍一忍就好」的觀念，簡志誠直言風險極高。「疼痛背後可能是一個即將越燒越旺的火。」尤其當疼痛強度明顯、時間拖很久，或合併其他症狀時，更是「千萬不要忍」。

他最後提醒：「會痛就是一個徵兆，不要忍，不要錯過那個可以治療的黃金時機，它一定代表著某些問題。」

