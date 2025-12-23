獺友們也有過這種經驗嗎，喜歡的歌在腦中旋律超熟，但歌名就是完全想不起來，只好在 YouTube 搜尋欄亂打聽起來像的字碰碰運氣，最近有不少網友發現，這招居然真的行得通！難道 YouTube 真的懂臺灣人的諧音梗嗎？ Spac1 馬上來實測給你看～

臺灣人諧音梗攻佔 YouTube ！中文聽起來像就能找到外語歌！

多種語言皆可行

根據網友分享的諧音梗來搜尋，打「哇嘎哇嘎 欸欸」，真的有出現夏奇拉的《Waka Waka》，再試一首韓文歌，打「搜打趴」就出現了當紅歌曲 Saja Boys 的《Soda Pop》！更誇張的是，不只英文歌、韓文、日文，連台語歌都能用諧音找到！打「龍柱回桃」身為臺灣人是不是馬上腦袋就有聲音了，沒錯～就是就是茄子蛋的《浪子回頭》，YouTube 是不是非常在地化，就像它真的懂我們的梗一樣～



三大關鍵原因

但 YouTube 會懂這些看似亂打的諧音並不是真的在翻譯中文成外語，而是演算法長期學習使用者行為的結果，以下就分析了三大成因來告訴你！

第一，是大量用戶的搜尋行為，當越來越多人用類似的諧音去找同一首歌，系統就會建立關聯，知道這些奇怪的關鍵字其實指向同一個內容！

第二，是留言與互動資料，很多人會在 MV 底下留言寫下這首歌聽起來很像在唱×××，這些文字同樣會被系統納入語意分析，成為搜尋參考～

第三，是語意搜尋而非單純比對字詞，現在的 YouTube 搜尋早已不是「你打什麼我找什麼」，而是會判斷你可能想找什麼，只要旋律、關聯度、點擊行為夠一致，就算文字完全不一樣，也能對得起來！

換句話說，這些諧音不是官方設定，有點像是因為演算法，久而久之約定俗成的模式



AI 也懂臺式幽默

特別有趣的是，這類諧音搜尋在臺灣、華語圈特別容易成功，正是因為中文夠多諧音梗、大家也玩得夠兇，所以當一個詞被搜了成千上萬次，對演算法來說，它就不再是亂碼，而是一個有意義的關鍵字！這也代表演算法不只在學語言，而是在學文化用法，哪些字是玩笑、哪些是諧音、哪些搜尋方式會導向同一個結果，AI 都默默記下來了～



小結

下次忘記歌名時，不用再覺得自己在亂打字了！那些看起來很鬧的搜尋方式，其實正是群體智慧的累積成果喔～某種程度來說，這些諧音哏，就是臺灣網友留給演算法的一種文化註解！獺友們還有想到什麼諧音梗嗎，趕快搜尋看看有沒有對應你想找的歌，這樣一來也可以給還在苦惱找不到的歌的人多一點希望～

