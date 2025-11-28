臺灣企業以解決方案與在地服務 搶攻亞太新興市場逾新臺幣10億元訂單

財經中心／綜合報導

由經濟部國際貿易署主辦、商業發展研究院（CDRI）執行的「2025 新興市場領航計畫—出口領航論壇暨成果發表會」圓滿落幕。國際貿易署副署長胡啟娟表示，爭取東協及東北亞國家的經貿商機，向來是我國重點推動的政策方向。透過「新興市場領航計畫」等協助，能有效建立雙邊貿易往來的合作機制。

聚焦智慧醫療、智慧社區、循環再生、醫美保健、運動健康五大主題，五位來自日、韓、馬、泰四國的海外買家代表，於論壇上深度解析在地市場痛點與最新採購需求。（圖／商業發展研究院CDRI提供）

商業發展研究院董事長許添財指出，由於每個國家產業環境與需求不同，必須採取多元整合及因地制宜的方式，除聚焦雙邊產業合作、多元創新拓銷、即時市場商情等整合面向，更搭配導入AI等數位科技提升拓銷效率，以期建構出口輔導生態系。

商業發展研究院行銷與新媒體研究所所長曾志成分析，「新興市場領航計畫」的帶動，讓國內業者從以往的單一（產品）出口型式，升級為「解決方案＋在地服務」的模式，共輔導414家次國內業者，開發超過230家海外買家，並透過約1,000場次的媒合會，促成60個合作案，採購訂單逾新臺幣10億元。

五大主題深度市場解析與成功經驗分享

為能確實連結國內業者特色與海外市場需求，「新興市場領航計畫」特別邀請日韓馬泰四國五位買家來台，設定智慧醫療、智慧社區、循環再生、醫美保健、運動健康為五大拓銷主題，並分別對應菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、日本、韓國等市場分享合作經驗。



財團法人商業發展研究院邀請日韓馬泰四國五位買家來台，與台灣企業代表面對面，親授三大台灣出口領航新戰略。（圖／商業發展研究院CDRI提供）

智慧醫療(Health Tech)

亞太新興市場買主的核心驅動力來自於解決臨床痛點的需求，並提升照護效率 。

在地需求：在越南，買主重視產品是否取得醫療器材的註冊認證，並要能協助減輕基層醫療人員負擔；在泰國，則關注軟硬體的整合串接，並需提出臨床數據佐證。

智慧社區(Smart Community)

推動智慧社區的核心驅動力來自基礎設施升級與提升營運效率 。

在地需求：馬來西亞市場以ESG為導向，買主高度關注ESG帶來的投資報酬率（ROI），並要求客製化平台和在地認證；安全導向的菲律賓則更注重能提高應用效能的邊緣運算，並信任MIT的品質。

循環再生(Circular Renewable)

在EPR（生產者延伸責任）與ESG等法規推動下，廠商承受不小壓力 。

在地需求：泰國塑膠製造商迫切需要EPR應對方案，要求解決方案具備全球回收標準認證（GRS）；馬來西亞工程集團尋求廢棄物高值化技術，並強調能在地化生產 。

醫美保健(Beauty & Personal Care)

市場多要求產品需通過科學臨床實證及法規認證。

在地需求：韓國會希望產品具有專利技術和特色原料等差異化；越南則強調產品的效果與天然成分，並要能提供在地教育訓練 。

運動健康(Sports & Health)

此產業在各國均受重視，但市場成熟度不同。

在地需求：較成熟的日本市場，除了需恪遵法規、具備完整的在地化準備外，市場對產品的品質及效能也相當注重；新興的菲律賓市場，需要更多創新且具彈性設計的解決方案，在地化支援與具競爭力的價格也相當重要 。



「數位新貿易模式」是全球經濟結構變化的新趨勢，對出口業者而言，掌握數位能力是搶佔市場重要戰略。（圖／商業發展研究院CDRI提供）

在複雜多變的國際環境中，透過精準的市場對應和主題式的拓銷規劃，臺灣企業正以創新價值與系統整合為關鍵策略，成功掌握亞太新興市場的增長動能，帶領臺灣經貿在全球市場上「超前部署」。

