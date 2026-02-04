臺灣企銀信用卡》永續生活卡國內外最高3.5%回饋，新戶享六大支付筆筆3.5%福利

現在想要國內一般消費有高回饋的卡片少之又少，今年許多銀行信用卡權益都縮水了，但你知道有一匹黑馬竄起，就是臺灣企銀永續生活卡！提供綠色通路、交通消費最高10%回饋之外，只要卡友具有臺灣企銀Hokii數位會員資格(申請超簡單)，且持有臺企臺幣及外幣數位帳戶+設定扣繳成功，國內消費再加碼2%，最高享筆筆2.5%的好康！新戶申辦更可享核卡後首6期帳單，綁定6大行動支付，一般消費最高3.5%回饋，卡片詳細介紹如下：

【新戶首刷禮】

活動期間：2026/01/01~2026/12/31

活動內容：新戶於活動期間核卡並申辦電子帳單可享核卡後首6期帳單，綁定6大行動支付，一般消費最高享3.5%回饋(即原卡片一般消費回饋0.5%、額外加碼3%，加碼回饋每戶每月上限300元)。

※6大行動支付：台灣Pay、LINE Pay、iPASS MONEY、悠遊付、橘子支付、Pi錢包

★達成任務享國外3.5%、國內(含保費)2.5%

活動期間：2025/07/01~2026/06/30

回饋對象：永續生活卡持卡人且具臺灣企銀Hokii數位會員資格(須申請網路銀行權限並開通啟用行動銀行App申請加入)

活動內容：

【原卡片權益】一般消費現金回饋：國外1.5%，國內0.5%，回饋無上限。

【Hokii數位會員 大好刷】一般消費除了享卡片權益及綠色通路、交通加碼外，設定一般/數位存款帳戶(不含證券交割數位存款帳戶)自動扣繳且扣繳成功(不含他行帳戶)，並依持有帳戶類型(如下表)，再享最高加碼2%回饋。

【永續生活悠遊卡】



2026/1/1~2026/12/31

一般消費回饋無上限 國外1.5%，國內0.5%，回饋無上限。 綠色消費最高10%現金回饋 當期帳單以永續生活悠遊卡新增一般消費6,000元(含)以上且完成登錄，綠色通路最高享10%現金回饋(即原卡片回饋0.5%、額外加碼9.5%，加碼回饋每戶每月上限300元)。 台灣Pay支付額外1.5%回饋 活動內容：使用「行動銀行APP臺企支付(台灣Pay)」或「台灣行動支付APP」(限綁定臺企信用卡)進行信用卡掃碼交易，享一般消費額外1.5%刷卡金回饋(每戶每月上限100元)

【永續生活一卡通】

一般消費回饋無上限 國外1.5%，國內0.5%，回饋無上限。 綠色消費最高10%現金回饋 當期帳單以永續生活一卡通新增一般消費6,000元(含)以上且完成登錄，享綠色通路最高加碼300元現金回饋。 台灣Pay支付額外1.5%回饋 活動內容：使用「行動銀行APP臺企支付(台灣Pay)」或「台灣行動支付APP」(限綁定臺企信用卡)進行信用卡掃碼交易，享一般消費額外1.5%刷卡金回饋(每戶每月上限100元)



小編上班通勤幾乎都使用YouBike代步，使用永續卡一卡通功能可享10%回饋，最重要的是有開特斯拉的車主看過來，充電資費刷永續一卡通卡也是筆筆享10%的好康唷，加碼9.5%每月回饋上限300元，等於月消費大概$3,158就達檻囉，但超過還是可享0.5%回饋。

而永續生活悠遊卡指定綠色通路最高10%回饋，像是運動品牌迪卡儂以及婆媽喜愛的里仁、義美食品等，還有小編很常吃的藏壽司、築間幸福鍋物、涮乃葉等等，持永續卡筆筆消費享10%，讓你月吃月省！

國內外消費想要無腦刷就選永續生活卡！

小編快速幫大家整理一下：

★想要國內消費1%、國外2%回饋→要持有臺灣企銀臺幣帳戶+扣繳成功

※加碼0.5%每月上限250元，等於月刷50,000元達檻

★想要國內消費1.5%、國外2.5%回饋→要持有臺灣企銀臺幣數位帳戶+扣繳成功

※加碼1%每月回饋上限350元，等於月刷35,000元達檻

★想要國內消費2.5%、國外3.5%回饋→要持有臺灣企銀臺幣&外幣數位帳戶+扣繳成功

※加碼2%每月回饋上限500元，等於月刷25,000元達檻

小編介紹完想把國內消費改成永續生活卡了(笑)~ 如果你是新戶申辦，還可以享有六大行動支付筆筆3.5%的福利唷！

