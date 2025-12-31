臺灣企銀週五「福企日」換匯加「馬」 最高減碼6分

（財經中心／綜合報導）為回應廣大客戶對外幣理財的熱切需求，並將這份「福氣」延續至明年，臺灣企銀宣布福氣加「馬」，將原訂於114年底結束的「福企日」線上換匯優惠活動延長，每週五可享六種指定外幣匯率減碼，讓客戶在嶄新的115年也能持續輕鬆入手外幣！

這份專屬的換匯好康活動，將延續於115年1至12月每週五舉辦，活動期間內，個人戶只要透過臺灣企銀網路銀行或行動銀行線上結購外幣，不限帳戶類別，均可享有指定外幣匯率減碼優惠，分別為美元及澳幣減3.8分、日幣減0.1分、歐元減6分、人民幣減1分、南非幣減1.8分。

圖／臺灣企銀週五「福企日」換匯加「馬」，延續至115年底，每週五換匯可享匯率減碼，最高減碼6分。（臺灣企銀提供）

臺灣企銀說明，若客戶當日同時符合臺灣企銀其他外幣購買優惠活動資格，系統將自動擇優適用對客戶最有利的方案，但不得低於臺灣企銀成本匯率。

臺灣企銀外幣數位存款帳戶亦提供美元的活期存款利率優惠，額度為1萬美元，利率以美金定存九個月期別之固定利率掛牌機動計息，客戶可於「福企日」線上購買美元，並存放於外幣數位存款帳戶，即可享受「換匯」加「活存利率」的雙重優惠，兼顧客戶靈活運用資金以及放大美元的需求！

臺灣企銀表示，未來將持續以「創造客戶最大價值」為核心目標，透過更多創新、有感的優惠活動與專業理財建議，成為客戶最信賴的金融夥伴，共同創造更美好的財富未來！

