臺灣伍中行迎開業八十周年 攜手鄒炳良重現經典紅印圓茶文

伍中品牌與鄒炳良大師親簽內飛。（百年伍中府城延陵堂提供）

普洱茶界向來流傳一句話：「紅印之後，再無傳奇。」象徵特定年代普洱茶工藝與風味高峰的「紅印」，長年被視為難以複製的經典代表，其風味與製茶精神，始終為茶界所推崇。

在高端普洱茶市場逐漸走向品牌化與資產化之際，擁有八十年歷史的臺灣伍中行宣布，攜手現代普洱熟茶發酵工藝奠基者鄒炳良，重啟封存半世紀的經典配方，推出「臺灣伍中行開業八十周年紀念 重現經典紅印圓茶」，更顛覆傳統收藏標準，導入NFT數位保證證書發展計畫，加上區塊鏈上不可篡改的數位資產RWA，不僅象徵品牌傳承，也為茶葉立下跨世代收藏的全新定義。

臺灣伍中行創立於1945年，長期深耕茶葉與食品領域，近年由家族第六代吳傑熙接棒，推動品牌轉型，以「百年伍中 府城延陵堂」為定位，於 2021 年便率先將 NFT 數位履歷結合於茶產業，將傳統茶文化與 Web3.0 科技接軌，強調品質管理與文化底蘊並行。此次八十周年紀念茶餅，主打重現早年紅印圓茶風味，由「普洱茶終身成就大師」鄒炳良聯名出品，茶餅外包裝印有雙方名號，標誌著擁有雙重頂級背書，承載了伍中行對茶文化的深情，以及大師對重現紅印傳奇的極致追求。

茶紋防偽驗真RWA數位系統。（百年伍中府城延陵堂提供）

紅印圓茶在普洱茶發展史上具代表性，被視為早期經典產品之一。臺灣伍中行表示，此次紀念茶在選料與製程上力求嚴謹，堅持沿用清代貢茶等級的「五選八棄」古法選料標準，五選包括選吉日、選時辰、選茶山、選茶叢、選茶枝；以及八棄-棄無芽、棄葉大、棄葉小、棄芽瘦、棄芽曲、棄色淡、棄虫食、棄色紫，唯有挺過極高淘汰率的頂級茶菁才有資格被壓製成紀念紅印茶。同時，餅茶亦通過多項農藥殘留檢驗，檢測標準比照歐盟相關規範，在茶葉食安疑慮頻傳的當下，伍中行憑藉數據定義「可安心傳家的資產」。

從1940年代的第一代紅印至2026年的數位紅印，伍中行此次結合歷史傳承、傳統製茶工藝與數位驗證機制，不僅展現老字號品牌的創新布局，開啟未來茶產業資產革命，也為高端茶品的價值管理與收藏體系建立提供新的示範方向。鎖定重視文化底蘊與資產配置價值的高端收藏族群，呈現品牌在傳統與創新之間的整合成果。

