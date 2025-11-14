臺灣作家節熱鬧登場 國際作家齊聚台灣展開對話

台灣文學館今年首度推出「臺灣作家節」一系列活動，今天(14日)更舉行國際交流會，來自日本、韓國、波蘭、英國等國的作家跟譯者都親臨現場。文化部長李遠表示，他很高興這次讓全球很多出版人、作家、譯者都在台灣相聚，分享作家們彼此的感動，也進一步推動台灣文學。

文化部所屬的台灣文學館在今年11月推出「臺灣作家節」系列活動，包括工作坊、主題講座、跨域展演、論壇、展覽等活動類型。14日更在台北舉辦國際交流會，包括日本詩人四元康祐、韓國譯者金泰成、作家陳思宏、楊双子、煮雪的人、策展人鴻鴻等都齊聚現場。

廣告 廣告

文化部長李遠表示，很感謝台灣文學館勇敢推出第一屆的「臺灣作家節」，長達三週的活動，把世界各地優秀的作家、翻譯家、出版人都請到台灣跟大家一起交流，互相取暖、了解作家界才懂的語言。

他也希望藉由這次活動，讓更多文學創作者跟翻譯家能認識台灣文學、愛上台灣，透過翻譯看到更多台灣作品。李遠：『(原音)我想表達政府鼓勵所有願意翻譯台灣作品的翻譯者跟出版社，這次辦作家節很大目的，讓全世界作家、出版人、翻譯家、愛上我們台灣作品。』

台灣文學館館長陳瑩芳則表示，希望這次作家節展現更多台灣文學的主體性、多元性跟未來性，也希望藉此讓更多有興趣文學者入行、傳承交流乃至於破圈推廣。

臺灣作家節已經於7日在台南的台灣文學館率先登場，接下來還有講座、展演與對談。台文館希望臺灣作家節不只聚焦作家的深度交流，也期待培育新銳譯者、文學策展人，共同呈現文學的自由未來與跨域展演的可能性，也歡迎讀者參與，親身體驗，感受文學魅力。另外為了讓更多觀眾、讀者走進臺灣作家節，讓文學議題走向日常，部分活動也將至書店舉辦，更多活動內容請上臺灣作家節官網(http://writersfest.culture.tw/home/zh-tw)查詢。