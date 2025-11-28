臺灣健康城市暨高齡友善城市 臺東縣獲七大獎項
衛生福利部國民健康署今（28）日舉辦「114年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎頒獎典禮」，臺東縣衛生局由孫國平局長率隊參加，共有來自全國352件提案參賽，臺東縣入圍8件，最終奪下7項大獎，獲獎率高達87.5%，名列全國第三，表現相當亮眼，展現縣府團隊在推動健康城市及高齡友善政策上的卓越成果。
今年獲獎單位橫跨臺東縣政府多個局處與鄉鎮機關，其中，金峰鄉公所榮獲全國「鄉鎮市組-卓越獎」榮譽，鄉公所以「智慧原住民鄉X共融健康X社會創新」為核心願景，建構一套以社區為基礎、文化為引導、跨域協作為支撐的在地健康治理體系。2023年近一步導入自願地方檢視報告--VLR制度，成為臺灣首批原住民鄉鎮實踐聯合國永續發展目標(SDGs)治理架構的先行者。
綠島鄉衛生所以「綠島安心遊」為主軸，整合旅遊安全、事故預防、遠距醫療及公私協力，建構健康、永續的離島健康照護與觀光體系，獲得「韌性與創新獎」殊榮。
衛生局以心理健康為核心、結合音樂與療癒市集的盛會，透過創意的活動，釋放壓力、療癒身心，提升社會對身心議題的理解與重視，獲得「健康平等獎」。
建設處以「人本導向、自然為本、全齡共融」為核心，發展具韌性、永續與文化包容的綠色城市環境，獲頒「綠色城市獎」。
交通及觀光發展處因應偏鄉交通資源不足與高齡化問題，導入「需求反應式運輸服務」，推動預約平臺、人員媒合、車站到宅接送及共乘接駁等創新措施，打造無障礙交通網絡，榮獲「無礙獎」肯定。
農業處及池上鄉衛生所則以推動「慢食×有機慢農」計畫、發展公平食物系統及強化社區營養與高齡照護，分別獲得健康城市與高齡友善類佳作獎。
另在海報獎表現也很不錯，臺東縣衛生局以「在地連結 × 文化安全：部落肝纖維化掃描實踐」獲得健康城市海報獎銅獎，以族語衛教、文化中介者及深入13部落的在地行動，提升篩檢可近性並促成行為改變，展現臺東在健康不平等議題上的創新模式。原住民族行政處以「走進部落，品味健康」獲得健康城市海報獎佳作，以在地食材、永續飲食與部落健康文化為核心，整合部落經濟與飲食復振，呈現原鄉以文化行動實踐健康城市的特色與能量。
