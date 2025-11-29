臺灣健康城市暨高齡友善城市 臺東縣獲七大獎

衛生福利部國民健康署28日舉辦「114年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎頒獎典禮」，臺東縣衛生局由孫國平局長率隊參加，本屆共有來自全國352件提案參賽，臺東縣入圍8件、最終共奪下七項大獎，獲獎率高達87.5%，名列全國第三，表現相當亮眼，展現縣府團隊在推動健康城市及高齡友善政策上的卓越成果。另在海報競賽中，臺東縣亦以高齡友善與健康城市兩件作品分獲銅獎及佳作，展現政策成果的多元面向。

今年獲獎單位橫跨臺東縣政府多個局處與鄉鎮機關，其中金峰鄉公所榮獲全國「鄉鎮市組-卓越獎」榮譽，肯定並彰顯金峰鄉推動健康城市與高齡友善政策上的卓越成果。金峰鄉公所以「智慧原住民鄉X共融健康X社會創新」為核心願景，建構一套以社區為基礎、文化為引導、跨域協作為支撐的在地健康治理體系。2023年近一步導入自願地方檢視報告，(VLR)制度，成為臺灣首批原住民鄉鎮實踐聯合國永續發展目標(SDGs)治理架構的先行者。

臺東縣綠島鄉衛生所以「綠島安心遊」為主軸，整合旅遊安全、事故預防、遠距醫療及公私協力，建構健康、安全、永續的離島健康照護與觀光體系，獲得「韌性與創新獎」殊榮。

臺東縣衛生局以心理健康為核心、結合音樂與療癒市集的盛會，透過創意多元的活動，釋放壓力、療癒身心。在臺東找到面對生活的勇氣，提升社會對身心議題的理解與重視，成功獲得「健康平等獎」。

臺東縣建設處則以「人本導向、自然為本、全齡共融」為核心，發展具韌性、永續與文化包容的綠色城市環境，獲頒「綠色城市獎」，展現臺東在面對極端氣候與高齡化趨勢下的前瞻城市治理能力。

臺東縣政府交通及觀光發展處則因應偏鄉交通資源不足與高齡化問題，導入「需求反應式運輸服務」，推動預約平台、人員媒合、車站到宅接送及共乘接駁等創新措施，打造無障礙交通網絡，榮獲「無礙獎」肯定。

臺東縣政府農業處及臺東縣池上鄉衛生所則以推動「慢食×有機慢農」計畫、發展公平食物系統及強化社區營養與高齡照護，分別獲得健康城市與高齡友善類佳作獎，展現農村治理創新潛力。

另在海報獎表現亦佳，臺東縣衛生局以「在地連結 × 文化安全：部落肝纖維化掃描實踐」獲得健康城市海報獎銅獎，以族語衛教、文化中介者及深入13部落的在地行動，提升篩檢可近性並促成行為改變，展現臺東在健康不平等議題上的創新模式。原住民族行政處以「走進部落，品味健康」獲得健康城市海報獎佳作，以在地食材、永續飲食與部落健康文化為核心，整合部落經濟與飲食復振，呈現原鄉以文化行動實踐健康城市的特色與能量。

縣長饒慶鈴表示，七項大獎的榮耀，是全體縣府團隊、基層單位與鄉親共同努力的成果，特別是在健康、永續、交通與高齡照護等面向同步展現成果，更顯得難能可貴。臺東縣將持續深化健康城市建設，推動更多兼具創新力、文化根基與在地實用性的政策，讓臺東成為真正宜居、宜老、宜健康的模範城市。

此外，饒慶鈴縣長帶領臺東縣政府長期推動的「慢經濟」與永續治理政策，也在《遠見雜誌》10月2日公布的「2025縣市總體暨永續競爭力調查」中得到肯定，臺東縣連續兩年蟬聯非六都縣市組冠軍，並在「治理永續」、「公安與消防」、「地方財政」三項分榜奪下全國第一。縣長饒慶鈴表示，這不僅象徵縣府長期政策的成效，也與健康城市建設相輔相成，讓民眾在「從出生到長者」的各階段，都能享有友善與安心的生活環境。

臺東縣政府表示，將持續以聯合國永續發展目標（SDGs）為政策核心，結合科技、文化與人本價值，擴大資源整合與創新治理力道，打造幸福宜居的健康城市典範，迎接高齡社會的挑戰與未來。

(撰文、攝影：臺東縣衛生局)