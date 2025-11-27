臺灣健康暨高齡友善城市獎 臺中市勇奪5大獎

記者張妤甄／臺中報導

衛生福利部國民健康署公布「2025臺灣健康城市暨高齡友善城市獎項」結果，臺中市政府在兩階段嚴謹評選中脫穎而出，勇奪5項大獎，推動成果獲中央高度肯定。臺中市政府今（28）日表示，此次獎項包括衛生局榮獲「健康平等獎」、食品藥物安全處榮獲「韌性與創新獎」、建設局新建工程處榮獲「無礙獎」、都市發展局獲「綠色城市獎」佳作，以及神岡區衛生所獲「活躍獎」佳作。

臺中市政府說明，此次評選中，衛生局以「關懷零距離 媽咪享安心」獲得「健康平等獎」。臺中市啟動跨局處合作機制，串聯衛生、社政、教育等資源，建置高風險孕產婦追蹤關懷與延續照護體系，打造以人為本的母嬰全方位支持網，展現健康平權與永續治理的落實成果。

食品藥物安全處以「智慧臺中食在韌性 豬事大吉E齊來」榮獲「韌性與創新獎」。市府透過跨域合作、全程把關、智慧治理及資訊透明4大策略，與民間攜手深化肉品安全管理，並創新建構智慧雲與行動稽查系統，落實食安資訊公開透明，使市民安心享用肉品，打造具有韌性的智慧食安城市。

建設局新建工程處以「綠空廊道串聯21.7公里－打通你我的無礙生活」獲得「無礙獎」。綠空廊道成功串聯10座車站，成為臺中都會區最長的休閒自行車道，全線平緩易行，綠意盎然，適合所有年齡層安全騎乘。這條廊道不僅是友善步行、自行車的通行路線，更是一段體驗臺中慢行魅力、連結人與城市的無礙旅程。

都市發展局以「與人之間的距離～打造零距宜居健康城市」獲「綠色城市獎」佳作。都發局推動宜居建築與人本生活理念，營造具在地特色的城市景觀，提升市民對都市環境與建築美學的感受度，形塑友善、凝聚力強的都市氛圍，促進城市認同與歸屬感。

神岡區衛生所以「莫道桑榆晚 為霞尚滿天」榮獲「活躍獎」佳作。因應高齡化趨勢，神岡區衛生所推動「多元照護志工培訓計畫」，以「健康、在地、智慧、活力、樂學」為核心，並結合跨部門合作、高齡營養與運動介入，建構高齡友善支持網絡，落實在地安養與在地老化，減輕家庭照顧負擔，展現「多元服務金鐘罩 社區照護真周到」的高齡共融願景。

臺中市政府提到，除獲獎項目外，建設局以「建構臺中都會區天然林，讓自然回到人的生活中」、衛生局以「關懷零距離 媽咪享安心」、中西區衛生所以「憶起共老、玩轉旅程」等成果，也入圍健康城市及高齡友善城市海報獎，展現台中市在健康促進及高齡友善領域的多元創新能量。

臺中市政府表示，面對快速老化的社會結構，臺中市將持續推動跨部門合作，串聯社區力量，鼓勵市民參與，以「全人為核心」打造特色方案，攜手邁向「友善樂齡，幸福臺中」的城市願景。

臺中市建設局新建工程處榮獲無礙獎。（臺中市政府提供）

臺中市食品藥物安全處榮獲韌性與創新獎。（臺中市政府提供）

臺中市衛生局榮獲健康平等獎。（臺中市政府提供）

臺中市衛生局與食安處攜手共創友善健康城市。（臺中市政府提供）