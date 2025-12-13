臺灣兒少優質節目評選25年 共評之星展現兒少視角

「第25屆台灣兒童及少年優質節目頒獎典禮」大合影

《媒素養教育道館》主持人唐妮

來自不同校園的學生組成兒少評審團提供兒少視角

媒觀基金會董事長洪貞玲

國立教育廣播電臺共有《媒素養教育道館》、《FUN SONG技職》、《高校社計師》以及《Crazy實驗室》等4個節目獲得推薦

由台灣媒體觀察教育基金會主辦的「第25屆台灣兒童及少年優質節目頒獎典禮」今天（13日）在國立臺灣師範大學舉行，除頒發本屆獲推薦的優質兒少節目外，也揭曉年度七大獎得主。主辦單位表示，期盼透過獎助與公開推薦，鼓勵臺灣自製兒童及少年優質節目，持續提升兒少節目品質。

主辦單位說明，為深化兒少觀點，今年首度推出「共評之星」機制，邀請來自不同校園的學生組成兒少評審團，在既有成人評選機制之外，加入由兒少自主發聲的視角。

今年國立教育廣播電臺共有《媒素養教育道館》、《FUN SONG技職》、《高校社計師》以及《Crazy實驗室》等4個節目獲得推薦；其中《媒素養教育道館》同時入圍年度最佳聲音節目獎。

《媒素養教育道館》主持人唐妮表示，節目以闖關形式帶領孩子與聽眾認識媒體素養的重要性，每集從不同主題切入，引導孩子思考在人人都能成為自媒體的時代，如何判讀資訊、避免在不知不覺中成為假新聞的幫兇。節目也以淺顯、生動的方式說明假新聞樣態與傳播行為，協助孩子建立辨識能力，培養負責任的資訊使用態度。

另外，獲推薦的《FUN SONG技職》透過技職教育系列報導，協助升學路上迷惘的學生了解技職學習範疇與未來發展；《高校社計師》以年輕視角、活潑氛圍及輕鬆訪談，讓主持人成為青少年的陪伴者，共同設計高中生活藍圖；《Crazy實驗室》以青少年科普為主題，將求學與生活中常見的科學議題，透過科學週報、生動專訪、歌曲點播與「悄悄話」單元等方式呈現。

最終「影視類兒少評審團獎」由原住民族文化事業基金會《kakudan時光機第8季》奪得，同時拿下「年度最佳主題特別獎──族群共融」；另外，臺北廣播電臺《在青春的週記裡》則三度獲得「促進性別平等教育獎」的肯定。

媒觀基金會董事長洪貞玲指出，兒少優質節目評選邁入第25個年頭，唯有兒少能健全成長，社會與國家才能健康發展，期盼各界持續支持兒少節目與優質團隊，共同打造更好的兒少媒體環境。