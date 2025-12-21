《臺灣全民安全指引》 全臺發放近7成

記者吳典叡／臺北報導

內政部昨日指出，自11月中旬起，啟動《臺灣全民安全指引》俗稱「小橘書」的家戶發放作業，搭配淺顯易懂的圖文內容，協助民眾建立防災、防空避難與日常安全知能，讓安全意識走進家庭；截至本月19日止，全臺完成發送已達69.78%，整體發放作業順利進行中，也獲得各界高度關注與肯定。

內政部說，為配合國防部規劃印量及運輸量能，全國家戶發放總數約為975萬份，分4梯次由各縣（市）辦理發放作業，截至本月19日止，全臺已發出680萬2556份，前3梯次已發放86.32%，其中，臺北市、臺南市、高雄市、苗栗縣、連江縣及新竹市已完成發放，顯示地方政府也積極配合推動，執行成效良好。

內政部指出，「小橘書」彙整多元且實用的全民安全知識，以簡單明瞭、圖文搭配的方式呈現，符合現代人閱讀習慣，民眾在家可隨時翻閱，先行準備，以因應生活中可能出現的危機。至於安排於第4梯次發放的臺中市、彰化縣及屏東縣，將於本月24日開始陸續發放，如果民眾想一睹為快，也可以前往國防部網站閱讀電子版。

內政部強調，將持續與各地方政府密切合作，加速發放作業，確保全民都能盡速收到這份貼近生活、守護家園的安全指引，共同打造更安心、更具韌性的臺灣社會。

《臺灣全民安全指引》截至本月19日止，全臺完成發送已達69.78%，整體發放作業順利進行中，也獲得各界高度關注與肯定。（圖：取自內政部臉書）