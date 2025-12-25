「臺灣全民安全指引」季連成將軍天后宮宣講 強調居安思危 落實防災避難知識 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】內政部結合澎湖天后宮25日在廟埕辦理「臺灣全民安全指引」宣講活動，由行政院政務委員季連成、國土管理署長吳欣修擔任主講。呼籲民眾平時就應做好防災準備，培養自救、互救能力，面對各類危機時，將平實的準備轉化為實際行動與實力才能冷靜應變、正確避難。

為推動全民防災、強化社會韌性，國防部全民防衛動員署於今（114）年9月編製「當危機來臨時：臺灣全民安全指引」手冊，並於11月下旬發送至澎湖縣各家戶。內政部也進一步結合宮廟在地影響力，自12月起巡迴全國16間知名宮廟辦理宣講，讓防災知識更貼近社區、深入民眾生活。

季連成將軍在宣講中強調「居安思危」的核心精神，並指出提升全民安全意識是守護家園的根本。(圖/郭偉民攝)

季連成在宣講中強調「居安思危」的核心精神，並指出提升全民安全意識是守護家園的根本。他以花蓮救災經驗及日前台北維安事件為戒，指出政府雖能迅速動員志工與國軍，但民眾仍需掌握「避災與離災」的主動權，如落實「垂直避難」觀念及善用警政服務系統。他呼籲每位公民應將手冊內容轉化為實際行動與實力，強調唯有做好充足準備，方能產生強大嚇阻力並確保真正的和平。

吳欣修強調，建立全民的「危機與防災意識」是當前重要課題。民眾面對網路廣大資訊時，應落實假訊息查證且切勿隨意轉傳。他鼓勵大眾踴躍參與「防災士」培訓，透過專業訓練提升個人救災與自救技能。

澎湖縣長陳光復表示，臺灣位處地震帶，颱風路徑頻繁，加上國際與區域情勢快速變化，社會也面臨多元型態的風險與挑戰，民眾除需因應地震、海嘯、風災、淹水、土石流、堰塞湖崩塌等天然災害外，也應具備面對突發緊急狀況，甚至軍事威脅時的基本應變能力，才能守護自身與家人的安全。

陳光復指出，這本被暱稱為「小橘書」的安全指引，內容淺顯實用，鼓勵大家平時就要熟讀、理解並落實於生活中，才能在緊急狀況發生時迅速做出正確反應。(圖/郭偉民攝)

陳光復指出，這本被暱稱為「小橘書」的安全指引，內容淺顯實用，涵蓋地震時「趴下、掩護、穩住」、海嘯來襲的垂直疏散原則、緊急避難包的準備要點，以及住家或工作地點周邊避難場所的辨識方式等，都是關鍵時刻能派上用場的重要知識。他鼓勵大家平時就要熟讀、理解並落實於生活中，才能在緊急狀況發生時迅速做出正確反應。

今天這場宣講會雖遇寒流過境，但因兩岸情勢緊張及天災頻繁，民眾危機意識提升，不畏風寒用行動擠滿天后宮廣場。(圖/郭偉民攝)

「當危機來臨時：臺灣全民安全指引」彙整防災必備清單、自救與互助方法，除紙本外，也提供互動式網頁版本，引導民眾逐步做好各項災害應變準備，電子版可至 https://prepare.mnd.gov.tw/ 下載閱讀。

