《臺灣全民安全指引》完成發放 提升國家整體韌性

記者吳典叡／臺北報導

為強化全民防災與安全意識，內政部配合國防部規劃，協請各鄉（鎮、市、區）公所自114年11月19日起，積極展開《臺灣全民安全指引》家戶發放作業，於今（16）日完成全國家戶發放，內政部感謝協助發放的村里鄰長及公所人員克服種種挑戰，共同圓滿達成任務。

內政部統計，此次發送總計972萬9315份，面對偏鄉戶距遙遠、地形崎嶇的困難，村里鄰長及公所發送人員更是使命必達，整體發送率達99.83%。發送過程中，遇有設籍者，該地址無建物、建物重建或有建物但無信箱者，村里鄰長均透過多次查訪，儘量找到設籍者於當地現居地完成發送。

另外，有部分社區大樓原先婉拒進入發送，經公所積極溝通後，管委會亦同意協助投遞。此外，針對部分未設籍的租客在其表達希望索取，公所亦迅速啟動補發機制或請其至公所索取。

內政部表示，《臺灣全民安全指引》是每家戶的守護手冊，感謝民眾體諒支持及耐心等候，讓安全知識成功傳遞至家家戶戶。而各公所都有多配發1%的備用數量，民眾如有需求，仍可就近向各鄉（鎮、市、區）公所洽詢索取；倘有大量需求者，印製數量有限，建議可至國防部全民防衛動員署官方網站（https://prepare.mnd.gov.tw）下載電子版使用。

內政部說，《臺灣全民安全指引》是中央推動強化全民安全識能的重要資料，其目的在提升國人對災害、戰爭風險認知及自我保護能力，使安全觀念及應變能力深植全民，共同提升國家整體韌性。

內政部配合國防部規劃，協請各鄉（鎮、市、區）公所積極展開《臺灣全民安全指引》家戶發放作業，於今日完成全國家戶發放。（內政部提供）