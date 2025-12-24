《臺灣全民安全指引》官網將納暴力襲擊應對

記者郭曉蓓／臺北報導

臺北市19日發生隨機攻擊案件，《臺灣全民安全指引》內容引起關注。內政部長劉世芳昨日表示，不確定明年是否會再印製，因此會先在官網更新暴力襲擊或大規模恐攻應對指引，若預算足夠，將編成更新實體版。

立法院內政委員會昨日排審《住宅法》部分條文修正草案，劉世芳會前接受媒體聯訪指出，115年度中央政府總預算案還在立法院審議中，不確定明年是否能再印製《臺灣全民安全指引》，但會極力爭取。該指引已發放680萬本，比例達86%；在16個縣市、偏鄉地區，也透過宮廟等人潮聚集較多的地方宣導，成效相當良好。

劉世芳表示，近期發生在北捷的事件，使都會區民眾對全民安全指引相關資訊的詢問度明顯提高，已先行著手在官方網站上，將民眾較為關切的內容進行補充，包括面對暴力攻擊或大規模恐攻案件時的應變方式，將依國土安全處的律定納入並提供下載；若未來預算足夠，相關內容會於更新實體版民防小手冊時一併納入。

