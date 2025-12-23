《臺灣全民安全指引》宣講會嘉義縣六腳鄉永安宮開講 內政部：結合在地宮廟強化社會韌性

內政部今（23）日於嘉義縣六腳鄉永安宮舉辦第6場臺灣全民安全指引宣講會。（圖／取自內政部網站）

為推動全民防災觀念，內政部今（23）日於嘉義縣六腳鄉永安宮舉辦第6場臺灣全民安全指引宣講會，由常務次長吳堂安、警政署長張榮興主講，立法委員蔡易餘、嘉義縣政府副縣長劉培東、嘉義縣六腳鄉鄉長黃鉦凱也蒞臨現場致詞。現場超過450位民眾熱情參與，展現嘉義鄉親對防災安全的高度重視。

蔡易餘致詞時表示，《臺灣全民安全指引》又稱「小橘書」，是一本非常重要且實用的防災手冊，誠摯呼籲鄉親務必仔細閱讀。蔡易餘指出，嘉義縣曾經歷丹娜絲颱風、0728豪雨等重大災害，加上臺灣位處地震帶，天然災害頻繁，這本小橘書詳細說明各類災害的應變方式，期盼鄉親重視這本手冊，落實防災準備，共同守護嘉義家園的安全。

劉培東提到，《臺灣全民安全指引》對嘉義縣而言格外重要，丹娜絲颱風曾為嘉義帶來嚴重災害，加上地震、極端氣候等災害隨時可能發生，這本指引提供民眾完整的準備與應對方式，是守護家園不可或缺的工具。

黃鉦凱致詞時表示，感謝內政部選擇六腳鄉永安宮作為宣講場地，讓鄉親有機會學習正確的防災觀念，多一分用心準備，就能減少災害來臨時財產的損失，在災害發生時有效自救與互救。鄉長期盼與會鄉親將宣講會上所學的知識與鄰里交流分享，讓正確的防災觀念在社區一傳十、十傳百，共同提升社區整體的災害應變能力。

吳堂安指出，《臺灣全民安全指引》嘉義縣已發送16萬9,758戶，完成率達87.2%。《臺灣全民安全指引》內容涵蓋民眾日常生活中可能遭遇的各類災害應變方式，因為災難發生往往無法預知，唯有平時做好準備，才能在危機來臨時從容應對。上週臺北捷運發生的突發事件，更顯出自我保護技能的重要性，這本手冊教導民眾如何在各種緊急狀況下保護自己與家人。此外，吳次長現場親自示範如何準備緊急避難包，他詳細說明避難包應備妥罐頭食品、蘇打餅乾、家庭常用藥品、瓶裝飲用水、手電筒、收音機等物資，並放置在門口等方便取得的位置，以便緊急時刻能立即攜帶撤離。

張榮興說明，警政單位在災害發生時會全力協助民眾疏散撤離，社區的守望相助精神與平時建立的危機意識同樣重要。嘉義縣目前設有700處防空避難場所，民眾應事先了解住家附近的避難地點，當緊急狀況發生時才能迅速前往避難。張署長也特別提醒鄉親注意詐騙防制，詐騙手法不斷推陳出新，在鄉村地區最常見的是假冒檢警詐騙，詐騙集團從早期的電話詐騙已演變為視訊通話，手法更加逼真。張榮興呼籲，真正的檢警不會要求民眾交出存摺、提款卡或匯款，遇到任何可疑情況，應立即撥打165反詐騙專線查證，或就近向警察機關報案，切勿因一時慌張而上當受騙。

內政部指出，嘉義縣迄今具備防災士資格的人數達1,682位，臺灣位處環太平洋地震帶與颱風路徑上，政府強化全民應變能力刻不容緩，希望透過宮廟的重要社區平台，運用其宗教的號召力與公信力，將防災避難知識普及到全臺各個角落，整合民眾、社區與企業防災力量，公私協力，推動「人人是防災士」的願景，讓社會具備更完善的自救及互救能力，建構更堅韌、安全的臺灣。

