「臺灣全民安全指引」手冊不是戰時領物資憑證

網傳「假如村里鄰長沒把臺灣全民安全指引手冊發到你家，戰爭時你家可能領不到物資」？

手冊目的是提供民眾面對天災、疫病、極端氣候及軍事威脅的安全行動指引，不是戰時領取物資的憑證。

「臺灣全民安全指引」手冊自11月19日起家戶普發，近日網路流傳「沒有這本手冊戰時就領不到物資」；經查證，該手冊提供天災、疫病、戰爭等威脅時的安全行動指引，並非戰爭時領取物資的憑證。



一、查核中心檢視《臺灣全民安全指引》手冊全文，並未出現網傳「戰爭時憑手冊領取物資」的內容。手冊僅說明，若發生民生物資短缺，政府會透過配售機制維持供應，並建議民眾平時預備一週份生活儲備。



二、國防部全民防衛動員署表示，手冊目的是提供民眾面對天災、疫病、極端氣候及軍事威脅的安全行動指引，並不是戰時領取物資的憑證。



三、「臺灣全民安全指引」手冊共印製1100萬本，已於11月19日起展開家戶普發，預計於2026年1月5日前發送至全國家戶。民眾若未領取到，可向公所、村里幹事、村里長反映，再由公所補發。



「臺灣全民安全指引」手冊並非戰爭時領取物資的憑證，傳言為「錯誤」訊息。

背景

國防部全民防衛動員署所出版的「臺灣全民安全指引」手冊，自今年11月19日起展開家戶普發作業。近日網路流傳一張圖卡，內容為臺灣全民安全指引手冊封面照片，並壓上文字稱「假如村里鄰長沒有把這本發到你家，萬一發生戰爭時，你家很可能會領不到物資」。

查核

查核點：傳言是真的嗎？

「臺灣全民安全指引」手冊與戰時物資領取無關

（一）查核中心檢視「臺灣全民安全指引」手冊全文，並未見到網傳「戰爭時憑指引手冊可領取物資」等說法。

手冊內容提到，當民生必需品短缺時，政府會盡全力維持民生經濟穩定，並透過完善的配售機制提供全民生活必需；也建議民眾平時就應參考指引，提前做好一週份的日常居家儲備，包括食品、生活用品、衛生用品、防災用品等。

若住家毀損無法居住時，指引則建議民眾可至鄰近親友家暫時躲避，或是到政府開設的救濟站。至救濟站登記身分資料，可暫時獲得生活和居住的空間，且有提供穩定的膳食及用水。

（二）查核中心向國防部全民防衛動員署求證。全動署表示，「臺灣全民安全指引」的編纂目的，是為了提供民眾應對天災、疫病、極端氣候、中國軍事侵略等各種威脅時的重要安全指引，讓大家學習如何保護彼此、守護家園，並非如傳言所述「戰爭時憑這本指引領取物資」。

（三）根據國內媒體《中央社》及《軍聞社》的報導可知，「臺灣全民安全指引」手冊印製數量達1100萬本，其中包含10萬5千本英語版，並自11月19日起展開家戶普發作業，全國22個縣市區分4批次，預計2026年1月5日前完成全國約983萬家戶普發。若民眾未領取到安全指引，可向公所、村里幹事、村里長反映，再由公所補發。