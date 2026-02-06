臺灣公益聯盟推身障賦能 打造紫微與AI新職涯

臺灣公益聯盟創立10年，推出身障紫微諮詢師線上平臺，協助身障者拓展職涯

臺灣公益聯盟邀請「金鐘影后」鍾欣凌與「金馬男星」施名帥擔任年度雙代言人

臺灣公益聯盟深耕全臺偏鄉與身心障礙資源，臺灣公益聯盟創辦人鄭龍水博士表示，聯盟邁入下一個10年，核心目標是「賦能」。今(2026)年將重點推動身障弱勢者的「個人IP建構計畫」，成立身障紫微諮詢師線上平臺，協助身障弱勢者線上學習紫微斗數，拓展職涯發展，讓身障者除了從事按摩外，也能擁有專業紫微諮詢師與AI創作者等工作選項。

「身障紫微諮詢師」蘇家榆擁有心理諮商背景，她因為早產導致全盲，擔任按摩師工作一年，收入為基本工資。在聯盟支持下，她學習紫微斗數，將「統計學」般的命理知識與「心理同理心」結合，發展出獨特的諮詢風格。蘇家榆表示，按摩是結合經絡知識與勞力，未來希望能透過紫微斗數，像心理諮商一樣陪伴大家度過人生難關，命理諮詢未來薪資可望成長50%。

另一位學員莊美娟，則在聯盟開辦的「AI生成短影音課程」中找到了新世界。65歲已經退休的莊美娟，患有先天髖關節疾病，從小以輪椅代步，沒有繪畫工作背景的她，過去擔任行政文書工作，在參與公益聯盟身障者專屬的AI課程後，大幅提升繪畫專業能力，同學看了她的畫作都大呼應該進畫廊販賣。莊美娟受到鼓勵並積極籌備新作品，正準備前往香港參加國際藝術展，展開完全不同的藝術創作人生。除此以外，莊美娟更透過AI將自己及輪椅朋友的照片製作成可以站起來走路、跳舞的影片，完成一個夢想。

臺灣公益聯盟在創立10周年之際，邀請「金鐘影后」鍾欣凌與「金馬男星」施名帥擔任年度雙代言人，並拍攝代言影片，兩位代言人共同呼籲，大眾的每一份關注，都能成為弱勢族群向上成長的養分。施名帥表示，實際跟身障朋友一起拍片之後，才深刻體悟身障朋友在日常生活中，要付出比一般人多好幾倍的努力，才能換來實現夢想的舞臺。

臺灣公益聯盟表示，回顧過去，臺灣公益聯盟已成功將「校際共伴計畫」擴展至21所偏鄉學校，並在南投、新北、彰化推動五育培力。邁入2026年，聯盟將深化「長者銀幼共學」與「永續發展國際交流」，並持續推動「兒少全生涯支持計畫」，守護那些因家庭功能不彰而在人生路途上卡關的青少年。