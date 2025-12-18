臺灣出席首屆「矽和平峰會」！ 美強調地緣政治立場一致

台灣數發部次長侯宜秀，參加第一次的美國矽和平峰會，雖然事前活動通知沒看到台灣，但事後官網上，把台灣列為參與峰會的嘉賓國家，美國國務院次卿表示，預期台灣會繼續實質參與矽和平相關討論，會不會簽署宣言之後才會做決定，另外上星期密訪大華府地區的外交部長林佳龍，根據了解謹守美台默契，沒有進入華盛頓特區。

矽和平峰會畫面。（圖／美國國務院官網）

台灣數位發展部政務次長侯宜秀日前參加美國首屆矽和平峰會，成為台灣首位正式出席的官員。峰會官網將台灣列為參與峰會的嘉賓國家，美國國務院經濟次卿赫爾伯格表示，台灣在供應鏈議題上具有獨特且不可取代的觀點，預期台灣會繼續實質參與矽和平相關討論。此外，外交部長林佳龍近期密訪大華府地區時，謹守美台默契，未進入華盛頓特區。

廣告 廣告

美國國務院於12日召開歷史上首次的「矽和平峰會」，並透過AI製作短片標示參與國家，包括簽署宣言的日本、南韓、澳洲、荷蘭、新加坡、以色列，以及出席峰會的英國和阿拉伯聯合大公國。台灣數位發展部政務次長侯宜秀也參與了此次峰會，在半導體和製造業的討論環節中做出關鍵貢獻。國務院矽和平官網特別在參與國名單中，將台灣列為嘉賓身份。

赫爾伯格強調，台灣的參與是在峰會前一天雙邊對話的討論中自然促成的，屬於臨時決定。他認為，台灣不僅是台積電所在地，同時也是鴻海總部所在地，因此在供應鏈相關議題上，台灣擁有極為獨特且不可取代的觀點。

這次矽和平倡議是各國首次將算力、矽、礦物和能源視為共同戰略資產進行合作。雖然沒有直接點名針對中國，但赫爾伯格表示，要加入矽和平倡議的國家，除了需要能對人工智慧供應鏈做出實質性重要貢獻外，也必須在地緣政治上與美國立場一致。

赫爾伯格進一步解釋，評估一個國家是否能加入矽和平倡議的主要標準之一，就是該國是否擁有能夠在確保供應鏈安全的努力中，成為真正具有意義的合作夥伴的企業。他表示，每個國家都有不同的產業屬性，美方會個別進行評估，但整體而言，主要考量國家在地緣政治立場是否一致，以及其在產業面的貢獻和競爭力。

根據了解，上週訪問大華府地區的外交部長林佳龍謹守美台默契，並未踏入華府。美國國務院發言人表示，美國和台灣保持強健的非官方關係，持續進行密切對話，討論能促進美國繁榮與創新的合作，特別是在推動人工智慧革命的關鍵半導體領域。

更多 TVBS 報導

台灣晶片牽動全球！分析師：中國武統將引爆「世界級災難」

輝達豪砸628億入股「矽智財龍頭」新思科技 加速GPU運算

台積電美國廠Q3獲利季減99% 調研機構揭3痛點「難複製」

台灣怎降20%關稅？路透曝川普如意算盤 要台積電培訓工人

