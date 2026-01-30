臺灣前兩所有波蘭姊妹校的公立高中 龍津攜手高雄仁武共創教育前景

▲兩校在龍津高中合影，為第一次的校際交流留下紀念。（圖／龍津高中提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】地處臺中海線最南端的龍津高中，與位於高雄半屏山東側的仁武高中，在寒假第一週的尾聲在臺中相見歡。兩校同為完全中學、也都設有體育班和手球隊。龍津高中於2024年與波蘭波茲南戴高樂第二綜合高中締約後每年固定互訪，而仁武高中則在高雄市政府教育局的媒合下，2025年與波蘭卡托維茲第三中學簽訂姐妹校協議，為臺灣前兩所與波蘭簽有正式協議的公立高中。屬性相近的兩校，在臺中一中陳木柱退休校長的引薦下，完成了一次美好的校際交流，並相約下次有機會要於高雄再見。

今日的活動由龍津高中規劃，兩校的校長分別簡報介紹校務特色，接著由總務處陳怡伶主任帶領大家校園導覽，除了鯉魚池、雙語野炊區之外，來訪師長在鵝舍前特別駐足許久，見到這群久仰大名的龍津大白鵝，每天可以在如此優美環境的校園裡悠閒生活，內心著實感到心曠神怡。

仁武高中校長余忠潔表示：「龍津高中真的非常具備生態校園的特質，學校在彭佳偉校長的領導之下展現了積極進取的辦學態度，許多創新、有教育意義的活動讓地方民眾讚譽有加。感謝龍津高中的接待，兩校雖然有著超過200公里的遙遠距離，但相信未來一定會開展更多的合作關係。」

活動的最後一站，兩校主管來到台電公司的臺中電廠，由公共關係業務的洪嘉蓮專員主持，汪建興、劉建良兩位課長陪同，讓遠道而來的仁武高中師長認識這間在全球尺度裡亦屬規模宏大的電廠，在參訪過程中也了解到台電公司對於環境永續、生態平衡的用心及努力。

彭佳偉校長說：「謝謝臺中電廠協助今日兩校的交流活動，長期以來，龍井區的各級學校對於臺中電廠皆抱持著感恩和惜福的態度，因為有台電公司的支持，校內許多的課程、活動以及教學設備的改善才有機會順利進展，這樣的好鄰居，真的值得介紹給更多外縣市的好朋友們。」

兩校行政主管，就在今天撥雲見日的天氣裡在臺中電廠大門前道別，兩校各自都有著許多校務經營的溫馨小故事，透過校際的交流讓彼此互相打氣，也預祝對方馬年行大運，更期待將來有機會一起讓兩校的波蘭姊妹校同時到訪臺灣，達成四校跨國交流聯誼的夢想。