臺灣創新板獨角獸「tibit」 躍上台北101

▲tibit躍上台北101，成為信義區12月最亮的新地標。

臺灣證券交易所宣布，臺灣創新板（tib）代表角色「tibit」戶外大型裝置，將自12月4日至28日於台北101大樓6樓天台正式亮相，以全新都市尺度呈現臺灣創新的形象象徵，成為信義區12月最受矚目的創新視覺焦點。

tibit為tib推出之創新代表角色，其紅寶石能量角象徵創新火花被發現的瞬間，身上符號及翅膀則寓意臺灣創新具備從本地出發、走向國際的加速度。此次以大型裝置形式現身台北101，結合信義區高流量人潮，證交所希望透過tibit，將創新板的核心理念具象化，成為城市中最醒目的創新符號，向全民傳遞「創新精神就在你我身邊」的訊息。

選擇台北101六樓天台作為 tibit 的「臺灣創新孵育基地」，別具深意。這裡不僅是信義區的人流匯聚中心，更擁有獨特的「天空視角」。當民眾抬頭仰望或登上天台與 tibit 合影時，象徵著「一起登高、一同點亮」未來及創新的願景。期望將此處打造為期間限定的「城市新拍照地標」，取代傳統金融機構嚴肅的刻板印象，讓更多年輕族群願意走進這裡，感受創新的氛圍。

證交所並邀請重要策略夥伴前往信義區與tibit合照，以實際行動支持創新企業，並將創新精神擴散至更廣泛社群。透過合作夥伴的共同參與，使「臺灣創新」不僅是制度，更成為連結產業與大眾的重要力量。

12月是信義區最熱鬧、人潮最多的月份，充滿著聖誕與跨年的歡慶氣息。為了讓民眾更有參與感，於活動期間，在證交所官方臉書粉絲專業同步推出「tibit 躍上台北101」打卡活動。民眾只需於信義區與tibit合照、並在證交所官方臉書指定貼文留言上傳照片，即可參加抽獎，有機會獲得Macbook Air 13吋、Apple airpods 4等好禮。證交所期盼透過互動方式，讓更多人親近創新板，也讓tibit的創新能量真正走進日常生活。

證交所表示，此次「tibit躍上101」希望讓創新不只停留於制度或政策，而是透過城市空間與民眾互動被真實看見。歡迎民眾於12月前往信義區拍照打卡，一同見證臺灣創新板的新篇章。