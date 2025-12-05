臺灣創新板獨角獸tibit躍台北101 成打卡熱點

圖／TVBS

為了向全球傳遞臺灣創新能量，臺灣創新板吉祥物tibit獨角獸，登上台北101，可愛的造型和吸睛的看板，吸引不少民眾拍照打卡。

台北101，出現了大型獨角獸，可愛的模樣吸引不少路人。

民眾：「我覺得很可愛，而且是蠻吸引人去關注的，因為它就在建築物上面，感覺就真的蠻酷的。」

民眾：「晚上經過的時候有看到它會發光，然後就很好奇它是什麼。」

電光銀灰色的獨角獸tibit，原來是臺灣創新板全新打造的IP，最大的特色就是頭上的紅角。

民眾：「它底下那個廣告看板，我那時候看就不知道它是火箭還是什麼，然後後來發現，那個就是獨角獸頭上的角這樣。」

民眾：「獨角獸是一個創新企業，所以感覺好像是跟創新板滿有連結的。」

tibit設計師陳普：「那這個紅色其實也呼應了，tib的一個主要的ICON色系，就希望它是一個能量匯聚的一個色系，其實在101這個場域的話，它在施工上有非常多的挑戰。」

設計師用tibit代表臺灣創新潛能，也傳達臺灣是創新獨角獸的孵育基地，希望大家一起到101打卡，讓全世界一起感受臺灣創新活力。

