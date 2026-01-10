臺灣動畫全新里程碑！電影《妖怪森林》改編飛行劇院版 顛覆觀影新體驗

i-Ride 飛行劇院推出全新親子強檔《妖怪森林》飛行劇院版，9日起在臺北、高雄同步上映。 （i-Ride飛行劇院提供）

記者王正平/高雄報導

今年寒假的親子出遊再添新選擇！i-Ride 飛行劇院推出全新親子強檔《妖怪森林》飛行劇院版，改編自榮獲多國影展肯定的臺灣本土原創同名動畫IP，9日起在臺北、高雄同步上映；作品以第一視角的沉浸式飛行體驗，帶領大小朋友一同飛進充滿臺灣妖怪傳說的奇幻森林世界，成為今年寒假期間闔家共遊的全新娛樂選擇。

i-Ride飛行劇院《妖怪森林》由全球飛行劇院龍頭「智崴集團」與文化內容策進院共同出品，攜手《妖怪森林》動畫電影製作團隊，針對親子觀眾客群，將原本的動畫故事改編成適合全家體驗的飛行冒險，不只是臺灣首創，更是臺灣動畫與體感科技結合，打造沉浸式娛樂體驗的嶄新里程碑。

廣告 廣告

作品透過現場設計的體驗情境與解謎遊戲，觀眾不只是觀賞劇情，而是化身為「妖怪森林小隊」的一員，必須一步步拼湊線索完成指定任務，開啟科學家研究報告並接收任務說明，尋找女孩菈奇父母神秘失蹤的真相。透過20米巨型球幕及全球獨家六軸平台技術，觀眾將雙腳懸空，穿越五十年後近未來臺灣山林，在善良的魔神仔「路達」帶領下，飛行穿梭於妖怪森林之間，一起尋找女孩菈奇的父母，並且守護妖怪們的森林家園。體驗過程中，孩子需要觀察、思考並主動參與，讓整趟體驗不只刺激好玩，更充滿完成任務的成就感。

透過體驗情境，引導孩子理解森林生態所面臨的危機與守護環境的重要性。 （i-Ride飛行劇院提供）

作品同時也將環境保育的概念融入冒險任務中，透過體驗情境，引導孩子理解森林生態所面臨的危機與守護環境的重要性。現場亦設有妖怪圖鑑與臺灣特色地景展覽，將《妖怪森林》動畫電影製作團隊篩選出近200種本土妖怪的田野調查精華，變成互動式展覽，讓家長能陪伴孩子一同探索與討論，共創美好的親子共學時光。

為回饋親子觀眾支持，i-Ride 飛行劇院《妖怪森林》上映期間同步推出限量加碼活動。即日起凡於平日週一至週四體驗《妖怪森林》飛行劇院版的觀眾，每人皆可主動免費索取一張 MyVideo七天體驗序號券，即可在家完整觀賞《妖怪森林》電影版，讓孩子在現場體驗完飛行冒險後，也能回家延續故事的感動。另外，當日完成體驗於現場完成社群公開打卡及填寫活動問卷，更可將獨家妖怪森林精美小禮帶回家，活動數量有限，送完為止。

《妖怪森林》飛行劇院版將於1月9日起，同步在臺北與高雄i-Ride飛行劇院正式上映。無論是親子家庭，或是規劃寒假出遊行程的民眾，都能在《妖怪森林》中，透過探索、冒險與互動，展開一場寓教於樂的奇幻旅程。更多資訊請見官方網站： https://i-ride.com.tw