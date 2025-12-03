臺灣北歐永續能源論壇 四國匯聚

經濟部能源署與丹麥商務辦事處、芬蘭商務辦事處及瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處於昨（三）日假集思交通部會議中心國際會議廳共同主辦「二○二五年臺灣北歐永續能源論壇」，吸引眾多國內外產業代表、專家及學研機構齊聚。

本次論壇以多元綠能發展與能源轉型為核心，聚焦電力系統韌性、離岸風電、地熱能及減碳新能源等關鍵議題，期望透過臺灣與北歐國家的多邊產業間深化交流，共同促進全球永續發展。

經濟部次長賴建信致詞時表示，政府持續透過跨部會協作及積極與利害關係人溝通，為再生能源發展創造有利條件，並推出多項政策措施及金融支援，協助業者順利開發案場；另因應經濟成長與AI等新興科技帶動電力需求快速提升，政府也將加速部署綠能並確保供電穩定，滿足未來需求。

丹麥駐台代表畢尚德（Peter Sand）表示，丹麥一直是臺灣能源轉型的重要合作伙伴。在離岸風電產業領域，除設置超過總裝置容量五成的離岸風電，更為二○二二年臺灣最大外資來源，今年可望再度回歸首位。依丹麥與瑞典在冰島地熱之成功合作案例，顯示只有透過跨國合作、整合專業資源，方能為全球能源與氣候挑戰創造出更佳解方。

芬蘭商務辦事處代表羅瑞（Lauri Raunio）表示，能源韌性及電網穩定是永續能源系統的關鍵。芬蘭國家電網於二○二四年之輸電可靠度達到九十九．九九九%，這不僅代表電力供應高度穩定，亦顯示芬蘭已能有效應對再生能源的間歇性挑戰。芬蘭希望與臺灣分享經驗作法，期待透過更緊密技術交流與合作，共同建立兼具永續與韌性的能源結構。