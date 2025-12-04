「臺灣半導體是全世界共同的資產」 賴清德：支持台積電赴美日歐

賴清德表示，臺灣政府是支持台積電或臺灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。（圖／報系資料庫）

賴清德總統日前接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，針對半導體產業，賴清德表示，臺灣半導體產業是全世界共同的資產，因為半導體產業是一個生態系。並強調，臺灣政府是支持台積電或臺灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。

主持人問及，賴清德提到美臺間的貿易，臺灣在戰略資產方面之所以如此重要，其中一個原因——川普總統這樣說——就是因為半導體產業。而川普曾表示，他希望未來幾年美國能在臺灣的協助下，製造全球 40% 到 50% 的半導體晶片。依您的看法，這會讓臺灣對美國而言變得更有價值，還是反而會降低臺灣的重要性？

賴清德指出，臺灣雖然擁有半導體產業，在未來的人工智慧時代扮演關鍵角色，但必須謙卑地說，臺灣半導體產業是全世界共同的資產，因為半導體產業是一個生態系。好比說美國擁有研發、設計以及廣大市場，日本擁有原料以及設備，荷蘭擁有先進的半導體製程設備，臺灣只不過是擁有邏輯製造，韓國擁有快速記憶體的晶片製造能力。

賴清德表示，換句話說，半導體產業是一整個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此，臺灣政府是支持台積電或臺灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。

賴清德說，因此當川普希望臺灣的半導體產業或者是相關協力廠商能夠到美國投資時，基本上台灣是贊成的，政府希望臺灣能夠幫助美國再工業化。「川普希望美國能夠成為人工智慧的世界中心，我們也很樂意協助」。

賴清德強調，正如自己剛剛所提，臺灣希望藉由臺美關稅貿易談判，不僅解決美國的貿易逆差問題，也可以深化臺灣與美國的經貿合作關係，讓臺灣的產業可以進一步融入美國的經濟結構當中，讓臺灣與美國的關係更加密切。這是有助於整個世界的繁榮發展。

主持人再問，是否認為川普總統提出的時程—在未來2至3年內美國可以製造全球40%到50%的半導體晶片，現實可行嗎？

賴清德說，可以理解川普的急迫性，因為他非常希望在世界競爭當中，美國能夠居於領先的優勢。這個速度，就是何時可以達到40%或是50%的目標，除了臺灣積極協助以外，美國政府也一定要幫忙配合。包括在土地的取得、水、電、人力、人才各方面的供應，還有一些投資的優惠措施。如果美國政府做得很好、行政效率越高，這個目標就自然而然可以達到。

接著，主持人提到，在美國最近引起激烈辯論的議題包括像輝達等公司，是否應該被允許將最先進的晶片出售至中國。目前該議題仍未獲確切結果。想請教賴清德的想法？最先進的晶片是否應該被允許出口至中國？

賴清德指出，關於美國的內政，自己身為臺灣的總統不方便評論。但是對於這個議題，在2000年左右，臺灣曾經發生類似的事情，我可以分享。當時臺灣社會在討論，臺灣的晶圓製造、先進的晶圓製造，要不要去中國大陸？包括朝野、廣大的臺灣社會，進入非常廣泛、深入的討論，結果是認為不宜，不應該過去。事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓臺灣的先進製程到中國去的話，就沒有今天的臺灣。

至於是否會擔心人工智慧熱潮泡沫化？賴清德指出，人工智慧會不會成為泡沫，科技界或經濟家有很多論述，有些認為會，那有些認為應該不至於。身為政治人物、一個國家的領袖，為著眼於未來人工智慧化的時代，將會讓人民的生活能夠更加便利，經濟會更加發展，全球會更加繁榮，我們應該要採取各種措施，避免人工智慧泡沫化。

賴清德表示，也就是說，全世界各國的領袖、特別是國家的產業相關於人工智慧發展的國家，應該要共同合作，採取必要的措施，避免人工智慧泡沫化。讓人工智慧能夠軟著陸，讓人工智慧能夠帶動未來全球的繁榮發展。

