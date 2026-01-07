文 ‧ 李三財、劉俐宜

臺灣印度研究協會2025年會12月假就諦書屋舉行，理事長方天賜教授率領團隊細心佈置，展現對此盛會的重視。2016年起筆者陸續邀請擔任清華大學印度研究中心副主任的方教授到就諦學堂及北商大東協中心演講，深刻體驗曾派駐印度的他，成為教授後仍舊長期持續深耕臺印關係的用心，近年更見其寫專欄及出書、上媒體節目分析印度議題觀點，橫跨教育媒體，也為台灣社會開啟一扇理解印度的重要窗口。

廣告 廣告

重新理解當代印度的深度與廣度

印度協會年會當天現場高朋滿座，六十多位來賓集結全台深耕印度產經學代表，更有立委及媒體高層，前駐緬李朝成大使等眾星雲集，與會嘉賓的分享相當精闢。

前駐印大使翁文祺致詞表示：印度派駐台灣的協會會長皆屬核心外交要角，其所回傳的訊息能直達印度高層，充分顯示印度對台灣的高度重視。隨著印度學生來台人數逐年成長，尤其集中於清華大學，台灣與印度、歐洲的連結也日益緊密，學術、企業與人才流動正成為最具力量的交流引擎....閱讀更多

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-完整文章--臺灣印度研究協會年會 盛況空前

※理財周刊1324期更多精采文章：

發行人語 > 勞動基金大賺

全球理財觀 > 面板三虎的轉型

新聞熱線 > 驅動數位轉型新篇章！ 台電「共創數據永續新動能」論壇圓滿落幕

高資產一籃子黑馬股 > 多方倉方土昶賺7.45元 空方倉華電網獲利1.3元

理周戰情室 > 注意三率三升與月營收雙增股 道瓊與費半指數創高 半導體設備、軍工、能源與金融股勢強

封面故事 > 三萬點穿越股《CES亮點 孕育新飆股》AI落地 照亮台股供應鏈

公司Call Memo > 德晉把廚餘變基載綠電 厭氧發電業務揚帆啟航

ETF風雲榜 > 台股直奔3萬點、台積電再創新高！ ETF正式進入「新時代」

許江鎮博士解法說 > 記憶體價格與需求爆發 華邦電營收成長獲利轉正

飆股鑫天地 > 搭先進製程列車 再生晶圓廠營運大補

500萬投資組合實戰擂台 > 欣銓大賺19.6萬元 周獲利27.5萬元

選股早知道 > 祥碩2026年翻盤的關鍵

AI智能交易 > 通膨降溫＋AI續燒 台股站在新一波成長起跑點

價投實踐家 > AI變笨 正是長線投資起點─從算力擠兌看見速度與容量的軍備競賽

港股投資風享 > 政策預期持續向好 資金布局高成長賽道產業

財經趨勢透視鏡 > 一文看懂2026四大資金挪移風向球

房市觀察 > 2025國家卓越建設獎 最佳施工品質類卓越獎 中和安邦段青年社會住宅新建統包工程

房市放大鏡 > 2026六都房市置產與投資策略大解析

解碼房市 > 2025年房市交易「慘」 2026遇選舉年 行情要看央行臉色！

理善大家來 > 臺灣印度研究協會年會 盛況空前

理財我最大-寶山會客室 > 老墨：用數據與邏輯玩轉交易