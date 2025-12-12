臺灣原住民族藝術典藏展盛大開幕

原民會原發中心「原典-臺灣原住民族藝術典藏展」，展品十分豐富，開幕首日即吸引許多愛好原民藝術民眾前往觀展。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

原民會原住民族文化發展中心主辦的「原典-臺灣原住民族藝術典藏展」，十二日在臺灣原住民族文化園區八角樓特展館盛大開幕；該項展覽以原發中心近十多年典藏成果為基礎，系統性呈現二十位臺灣原住民族當代藝術家的代表作品，展現跨越平面、雕塑、工藝與纖維等多元媒材的豐沛能量，展期即日起至明年四月二十日止。

原發中心近年積極推動典藏、策展與藝術扶植，年底即將出版「原典-臺灣原住民族藝術藏品圖錄」，完整呈現典藏工作的長期成果。原發中心主任邱黃肇崇表示，近年臺灣原住民族當代藝術在國內外持續受到高度關注，從臺北藝博到國際雙年展，都能看到原民藝術家活躍的身影，他們不僅代表族群，更代表臺灣的文化能量。

原發中心今年啟動藝術家資料庫計畫，首批整理二十位藝術家資料並頒發作品典藏證書，預計三年內完成近百位藝術家的完整紀錄，為原住民族當代藝術建立長期、系統性的文化基礎。

該項展覽以「典藏再現、文化再讀」為策展核心，觀者可從雷恩（化鳥人）、伊命（想要回家的路）、雷斌（排灣神話系列）等作品，看見藝術家在身份、記憶與生命經驗之間的探索；也能從早期作品的原初能量，理解其後續風格與母題的延展。

「原典-臺灣原住民族藝術典藏展」，開放時間為每週二至週日上午八時三十分至下午十七時，原發中心誠摯邀請各界觀展，感受跨越山海、持續生成的原民藝術能量。