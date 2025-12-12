臺灣原住民族藝術典藏展 20位原民藝術家當代的創作能量 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】原典－臺灣原住民族藝術典藏展，今（12）日上午於原住民族文化園區八角樓特展館盛大開幕，展覽以原發中心近十多年典藏成果為基礎，系統性呈現二十位臺灣原住民族當代藝術家的代表作品，展現跨越平面、雕塑、工藝與纖維等多元媒材的豐沛能量。

原發中心年底即將出版《原典－臺灣原住民族藝術藏品圖錄》，完整呈現典藏工作的長期成果，開幕儀式在表演藝術者蔣偉光先生的3首祝福吟唱歌謠中開啟，邱黃肇崇主任致詞表示：近年臺灣原住民族當代藝術在國內外持續受到高度關注，從臺北藝博到國際雙年展，都能看到原民藝術家活躍的身影，他們不僅代表族群，更代表臺灣的文化能量。此外，原發中心今年啟動藝術家資料庫計畫，首批整理 20 位藝術家資料並頒發作品典藏證書，預計三年內完成近百位藝術家的完整紀錄，為原住民族當代藝術建立長期、系統性的文化基礎。

本展以「典藏再現、文化再讀」為策展核心，並彰顯屏東三地門與花東地區在藝術語彙上的地域差異。三地門藝術家多以木雕、陶、金屬等材質呈現厚實圖騰與神話意象，反映部落工藝與信仰歷史；花東地區的藝術家則運用漂流木、纖維、複合媒材與影像創作，展現流動、詩性與海岸線氣質，勾勒部落生活與現代性的交織。

從雷恩〈化鳥人〉、伊命〈想要回家的路〉、雷斌〈排灣神話系列〉等作品，看見藝術家在身份、記憶與生命經驗之間的探索；也能從早期作品的原初能量，理解其後續風格與母題的延展。在工藝與纖維領域中，武玉玲、林介文、杜瓦克．都耀等藝術家以纏繞、編織與自然材料轉化技法，傳達土地、身體與記憶之間的深層連動，也象徵族群文化在當代語境中的再生與綻放。

今日到場藝術家包括伊誕‧巴瓦瓦隆、秦榮輝、雷斌、達鳳‧旮赫地、達比烏蘭‧古勒勒、尼誕‧達給伐歷、峇岦嵐偲‧旮札涅灆等7位，共同見證《原典》展覽的亮眼登場。《原典－臺灣原住民族藝術典藏展》自12月12日展出至明年4月20日，開放時間為每週二至週日上午8時30分至下午17時。原發中心誠摯邀請各界蒞臨，感受跨越山海、持續生成的原民藝術力量。