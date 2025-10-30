臺灣原住民織物與編器展 窺見各族智慧與藝術

記者張益銘、劉昕翊／綜合報導

國立臺灣工藝研究發展中心即日起至明年3月22日，在工藝中心的臺北當代工藝設計分館3樓推出「天才編織家－臺灣原住民的織物與編器」展覽，陳展豐富織品、原料及編器等，期引領民眾窺見各族日積月累的生活智慧與藝術美學。

臺灣原住民的生活面向與祖靈息息相連，製作編織物件過程中，自材料的發現與採集、工具的研製到器物與布匹的完成與使用，皆蘊藏對於祖靈信仰與規範的虔敬之心。此次展覽聚焦於臺灣原住民豐富深厚的工藝文化中巧手編織的技藝與圖紋，規劃「材料」、「工具」、「織品」、「編器」及「演繹」等5大單元，展出豐富的工具、族服與自然素材，並於今（31）日舉辦開幕記者會，由工藝中心主任陳殿禮、多位參展工藝家出席。

「天才編織家－臺灣原住民的織物與編器」展覽從自然材料切入，不僅引領大眾認識月桃、苧麻及香蕉絲等可用以編織的植物纖維，也展示泰雅族、賽德克族、布農族等多族群的精美織品和編器，例如，《泰雅童心》、賽德克族的女童族服與成年男性族服、卑南族的側背簍等介紹原住民族編織的工作歷程與作品，更同步展出一系列將傳統紋樣與技法進行轉化，或器物形式的再詮釋，為臺灣藝術注入新的能量與詮釋角度。

另外，參展藝術家林南吉分享，每一個原住民的作品、工具都代表著每一個族群的歷史背景。此外，陳殿禮指出，對他來講，最天才的編織家，其實是老天爺，因為有各種不同的人、多元的文化在世界上，大家互相交織成最美麗的風景。

國立臺灣工藝研究發展中心即日起至明年3月22日，在工藝中心的臺北當代工藝設計分館3樓推出「天才編織家－臺灣原住民的織物與編器」展覽。（記者劉昕翊攝）

國立臺灣工藝研究發展中心推出「天才編織家－臺灣原住民的織物與編器」展覽，陳展豐富織品、原料及編器等。（記者劉昕翊攝）

國立臺灣工藝研究發展中心推出「天才編織家－臺灣原住民的織物與編器」展覽，今日舉辦開幕記者會。（記者劉昕翊攝）

參展藝術家林南吉分享，每一個原住民的作品、工具都代表著每一個族群的歷史背景。（記者劉昕翊攝）