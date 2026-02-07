臺灣原創動畫實體展 聚焦3位影格魔法師

記者黃朝琴／臺北報導

《影格魔法師的奇幻樂園》臺灣原創動畫實體展，今（7）日擇定「好土：home to」登場，由導演王小棣創立的「拙劇團」主辦，聚焦王登鈺、黃勻弦、余聿3位活躍於影展與影集創作創作者，透過分鏡、影格與角色設計，呈現他們如何以動畫搭築屬於臺灣的奇幻世界。

今天開幕活動現場，安排《我是陳派派》第一集、《島影》以及《幽暗小徑的鬼》等動畫作品放映，讓觀眾在觀賞影像的同時，再回到展場對照創作材料，體會導演如何將生活記憶、在地想像與類型元素轉化為動人的動畫語言。另有創作者分享，讓觀眾透過近距離交流，感受臺灣動畫創作的多元能量。

這項聯展展期至4 月30 日，由王登鈺、黃勻弦與余聿3位導演共同參與，展出內容包含分鏡手稿、角色設定稿與動畫偶具，讓觀眾從創作初稿到影像完成的過程，一窺動畫幕後的細膩工序。展覽也特別設計路徑，引導觀眾循著影格與角色線索，走進3位導演筆下風格迥異、卻同樣充滿臺灣氣味的奇幻場景。

《影格魔法師的奇幻樂園》動畫實體展，呈現動畫搭築屬於臺灣的奇幻世界。（拙劇團提供）

《影格魔法師的奇幻樂園》實體展，聚焦王登鈺、黃勻弦、余聿3位導演作品。（拙劇團提供）

