臺灣原創．繪本作家帶你玩東玩西
國立臺灣圖書館日前表示，備受親子讀者與創作者喜愛的「臺灣原創．繪本作家帶你玩東玩西」繪本遊戲創作坊系列活動，今年堂堂邁入第十一年。熱情邀請大人小孩一起走進繪本的奇幻世界，在閱讀與創作中釋放無限的想像力。藝術充滿無窮可能，等你來體驗，讓我們共同迎接一個嶄新而富有創意的美好一年。
二０二六年，國臺圖持續推出精彩豐富的活動，並邀請到十五位與本館長期合作的國內知名繪本作家，包括找找、張筱琦、黃顯雅、老川、鄭星慧、陶樂蒂、王淑慧、信子、貓魚、劉韻竹、小迷圖、三木森、林瑋薇、陳威諺以及郭飛飛，全年輪番與大家見面。
在「繪本遊戲創作坊」中，各位繪本作家將分享他們的創作靈感來源與細膩的心路歷程，並探討如何將這些想法延伸至不同的創作領域。透過與親子的互動交流，將繪本作品中蘊含的情感與故事直接傳遞給參與者，帶領大家充分了解臺灣原創繪本的豐富多樣性。
