臺灣原民青年領袖前進紐西蘭 參與世界原民教育研討會

原住民族青年領袖學員的海報分享

我國駐奧克蘭台北經濟文化辦事處陳詠韶處長與學員們大合照

國立臺中教育大學教師專業碩士學位學程周玉龍同學於研討會中進行分享

阿美族傳統毛球手作體驗分享及互動

教育部為了培育原住民族青年領袖人才，增進國際視野與在地關懷的能力，深化國際連結，114年首度辦理「全國大專校院原住民族青年領袖出國交流計畫」，由擔任東區暨專科區區域原住民族學生資源中心的國立臺東大學、國立東華大學，透過2階段甄選及培訓，帶領15位原住民學生至紐西蘭參加「世界原住民族教育研討會(World Indigenous Peoples’ Conference on Education, WIPCE)」。

教育部表示，WIPCE以全球原住民族教育議題為核心，關注原住民族教育自主、文化復振與國際交流， 11月16日至20日在紐西蘭奧克蘭舉辦，吸引了近4,000名來自世界各地的原住民族教育者、領袖與社群代表參與。

這次參與的15位原住民族青年領袖學員，自今年5月起，已完成2階段7場次共17天多元扎實的國內培訓課程，儲備豐厚國際交流能量。在研討會現場中，國立臺中教育大學教師專業碩士學位學程學生周玉龍以「政策與實踐的連結：探討臺灣國民小學教師對全民原教的理解與實施（Bridging Policy and Practice: Exploring Elementary Teachers Understanding and Implementation of Indigenous Education for All in Taiwan）」為題，分享我國全民原教政策與教學現場的實務推動經驗，並強調全民原教是一個共享的社會學習過程，在這個過程中，教育能夠治癒創傷、連結彼此、賦能於人，逐步往族群共榮的願景前進。

同時區域原資中心也在會場中設置專屬攤位，由原住民族青年領袖學員分別就教育、青年、科技3大主題，進行海報分享及議題交流，從自身經驗向來自世界各國關心原住民族議題的參與者，分享我國的原住民族教育與文化行動，並透過阿美族傳統毛球手作體驗，吸引與會者親手製作及互動。同時，學員也站上舞臺，分享臺灣在地不同原住民族群的傳統族語歌謠，並以一首毛利歌曲，向在地毛利社群致敬。相信本次活動能讓更多人看見臺灣原住民族青年的能量，促進國際間的聯繫與合作。