臺灣原生土肉桂香氛進駐桃園機場 森林意象化身特色伴手禮

.

為提升臺灣森林產品的國際能見度，並讓國際旅客認識臺灣原生植物的獨特魅力，林業及自然保育署臺中分署攜手臺灣香水品牌 P. SEVEN，推出以臺灣原生土肉桂為主題的香水「Cinné」，並正式進駐桃園國際機場免稅通路，成為旅客出入境與轉機時可輕鬆選購的臺灣特色香氛伴手禮。

林業及自然保育署臺中分署指出，土肉桂為臺灣原生樹種，除具備重要的森林生態價值外，其獨特的香氣成分亦廣泛應用於食品、精油與香氛產業。該分署多年來持續投入土肉桂的研究、育苗及產業推廣，強調其適地適種、葉片富含生物活性，且可在不砍伐樹木、不剝皮的情況下加以利用，兼顧生態保育與產業發展。

廣告 廣告

分署進一步說明，透過輔導林農將原有租地果樹逐步轉作土肉桂栽培，並協助其經營管理與後端加工媒合，不僅提升土肉桂的產量與品質，也有效增加林農的經濟收入，打造兼顧永續與收益的林業經營模式。

此次聯名合作的臺灣香水品牌 P. SEVEN，長期以氣味詮釋臺灣土地與文化，並曾於2022年榮獲國際「A+OA 香水大獎」中的「獨立設計獎」。新推出的香水「Cinné」，名稱取自土肉桂學名 Cinnamomum osmophloeum 的縮寫，香氣靈感來自林業保育署臺中分署培育的土肉桂，展現溫暖的木質與辛香調性，並融合輕柔花香與清新的柑橘氣息，在自然底蘊中呈現現代感風格，適合男女日常使用。

「Cinné」進駐桃園國際機場免稅通路後，藉由機場高人流與國際曝光優勢，讓來臺旅客及出境國人在離境前，能透過一抹香氣認識臺灣森林與原生植物的永續價值，進一步提升臺灣森林品牌在國際間的識別度與文化印象。