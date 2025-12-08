臺灣台語認證首度推向海外 美國大華府地區試辦

臺師大資訊人員說明並操作應試系統

考生進行第1節口語及聽力測驗

教育部臺灣台語語言能力認證首度走向海外，在美國大華府地區完成試辦。此為我國首次在海外辦理臺灣台語語言能力測驗，共有來自華府臺灣學校的教師及學生等25人報名，象徵臺灣語言文化推廣邁向新的里程碑。

教育部表示，這次考試由教育部主辦、國立臺灣師範大學承辦，並由駐美國代表處教育組及華府臺灣學校共同協辦，於美東時間12月6日上午9時在馬里蘭州 The Universities at Shady Grove 舉行，採A卷電腦化測驗（測驗程度含基礎級與初級）。試務執行上，從系統測試、試場布置到監試流程皆依國內標準進行。

教育部指出，本次考試流程順利、系統運作穩定，考生對能在海外參與臺灣台語認證反應熱烈，且通過考試者，將比照國內核發合格證書，由國立臺灣師範大學於今年(114年)12月29日統一寄發證書予華府臺灣學校代為轉交。