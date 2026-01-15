臺灣台語輸入法App上架

APP主題。（圖：教育部提供）

▲APP主題。（圖：教育部提供）

教育部近日推出名為「臺灣台語輸入法」的手機應用程式，現已正式上架，為大眾提供了一種便捷的方式，利用個人行動裝置輕鬆進行臺灣台語的文字創作。此應用程式的最大特色在於其語音辨識功能，可以迅速將語音轉換成文字，旨在提升民眾以本土語言交流的意願。

同時，此功能也特別有助於不熟悉本土語言書寫的民眾，便於其快速搜尋與檢索相關資訊。結合數位科技的應用，該程式被視為促進本土語言復興與傳承的重要工具之一。教育部誠摯邀請各界下載並使用此應用程式，以鼓勵更多人以臺灣台語與親友互動交流。

廣告 廣告

值得注意的是，教育部針對公共政策提案中的本土語言數位化需求，亦持續推動臺灣台語及臺灣客語的文字標準化與數位技術應用。經過多次跨部會協調與溝通，此字表中所有字形終於於一一四年九月全面納入Apple公司的作業系統，並隨iOS 26版本更新正式釋出。Apple因此成為首家全面支援本土語言字形顯示的國際廠商，大幅提升在行動及電腦平台上使用本土語言文字的便利性，對於本土語言數位化與普及化有著深遠意義。

「臺灣台語輸入法」應用程式除支援拼音輸入外，更創新地增設語音輸入功能，使用戶能通過語音即時轉換文字。此外，為了解決部分行動裝置無法正確顯示臺灣台語文字的問題，程式特別內建了將漢字轉為圖片格式輸出的功能，提供替代性解決方案，進一步提升臺灣台語文字在行動裝置上的流通範圍與可見度。這項功能對於熟悉並推行本土語言文字的使用，具有重要實務價值。

自一一三年起，教育部即專注於開發可適用於智慧型手機和平板電腦的臺灣台語輸入工具。如今，應用程式已完成開發並於App Store及Google Play平台同步上架。針對目前應用程式可能存在不足之處，教育部將持續蒐集使用者回饋意見，並計畫定期優化與更新，進一步完善服務品質，持續推動本土語言文化數位延展與應用。