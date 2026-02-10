臺灣品牌再添新血 臺灣木偶劇團領航傳統布袋戲

記者劉昕翊／新北報導

文化部2026年「臺灣品牌團隊」補助名單今年再加入新血「臺北木偶劇團」；文化部長李遠今（10）日特別拜訪臺北木偶劇團，參與劇團的年前送神儀式，並由劇團演出象徵祈福與感恩的北管布袋戲《扮三仙》，共同慶祝臺北木偶劇團加入臺灣品牌團隊之列。

2026年「臺灣品牌團隊」補助名單，包含，唐美雲歌仔戲團、優人文化藝術基金會、明華園戲劇團、紙風車劇團、布拉瑞揚舞團文化基金會、雲門文化藝術基金會、擊樂文教基金會，以及今年加入的臺北木偶劇團，補助金額總計1億5490萬元。李遠表示，他總是最後才知道評審結果，但對於今年臺灣品牌團隊能夠再加入1團，且是他很喜歡的布袋戲，「我好高興」，且臺北木偶劇團不僅已傳承4代，更持續創新，也已走向國際，除確實符合臺灣品牌團隊目標，劇團以中小型布袋戲形式加入，更為臺灣品牌團隊增加多元的類型。

廣告 廣告

臺北木偶劇團以打破傳統布袋戲團的門派芥蒂，廣集傳統布袋戲及傳統音樂優秀人才為特色，2021年藝術總監伍姍姍加入，帶領團隊形塑嶄新風貌，創作成果更屢獲肯定。臺北木偶劇團長林永志說，臺北木偶劇團傳承至今已達4代人，從仍堅持不斷地精進包含口白、操偶等技術，到開始嘗試「親子劇場」擴展觀眾，近年也因為藝術總監伍姍姍以西洋的美術與美感視角，結合劇團傳統的深厚底蘊，更重新詮釋布袋戲的美，而獲得臺灣品牌團隊對劇團而言，「感覺很像中樂透」，會繼續更用心的經營品牌，更堅定的走這條路。

文化部表示，臺北木偶劇團成為品牌團隊中第1支布袋戲團隊，持續致力推動前場操偶及後場北管音樂人才培育、培養新生代技藝傳承者，亦實踐品牌團隊為臺灣表演藝術保存、扎根、傳承的任務；同時，劇團以傳統融合現代劇場元素的精緻布袋戲品牌，更打破臺灣品牌團隊龐大編制的印象，能以更靈活的姿態，走向世界舞臺，呈現具臺灣代表性的內容，亦顯現品牌團隊包容團隊多樣性，鼓舞更多具潛力的中壯團隊向上流動的動力。

文化部2026年「臺灣品牌團隊」補助名單今年再加入新血「臺北木偶劇團」，文化部長李遠今日特別拜訪臺北木偶劇團。（記者劉昕翊攝）

臺北木偶劇團長林永志說，獲得臺灣品牌團隊對劇團而言，「感覺很像中樂透」。（記者劉昕翊攝）

「臺北木偶劇團」演出象徵祈福與感恩的北管布袋戲《扮三仙》，慶賀團隊成為新科品牌團隊。（記者劉昕翊攝）