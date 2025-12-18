「臺灣囡仔，讚！」新內容上檔 秀出學生多元能力

教育部國教署署長彭富源致詞。

三芝國中學宛然掌中劇團演出。

教育部與公共電視合作節目「臺灣囡仔，讚！」邁入第17季，本季將走訪全國16所中小學，由學生介紹學校如何與在地社區共同發展特色課程，例如望安聚落與綠蠵龜保育、古蹟結合AI科技、走讀南靖糖業文史等，讓學校師生透過節目展現獨特校本課程，也讓全國觀眾能認識臺灣囡仔的好表現。

新北市三芝國中「學宛然布袋戲團」在「臺灣囡仔，讚！」節目宣傳記者會上登臺，演出西遊記唐三藏取經的故事，相當逗趣，布袋戲偶也在學生的巧手中活靈活現，而這樣精采的表演，未來都將在教育部與公視合作的電視節目「臺灣囡仔，讚！」中，呈現在觀眾面前。

出席記者會活動的教育部國民及學前教育署署長彭富源表示，這個節目計畫是他在教育部國教司科長任內核定，已經邁入第17年，這一季的節目會像過去一樣精采。他表示，從三芝國中的演出中，可看到一場戲，靠的是團隊合作，還有澎湖望安國中的綠蠵龜保育等，都是從生活中發現問題，讓孩子去解決與學習，相當感謝師長們，讓學生有美好的學習經驗，培養帶得走的能力，也讓教育實踐成真，也推薦國人觀賞節目，一起鼓勵優秀的孩子們。

「臺灣囡仔，讚！」本季內容以學生多元學習為題材，將造訪學校的學生介紹學校與社區、地方文化結合的各種學習課程，從生活日常中開展對社會、人文、環境、自然等知識的探究與學習，不論是社區巡訪、文史踏查、公民行動或職業試探，都將學習與真實生活情境結合，展現學生的學習成果。

本季節目內容包括：望安聚落與綠蠵龜保育、古蹟結合AI科技、走讀南靖糖業文史、異域故事與族群融合、雙湖石塔海洋防災、媒體素養與環保行動、溪南騎行與筊白筍、三芝橄欖球與掌中戲、小米傳承跨域創新、香山濕地與玻璃產業、恆春燈塔古戰場、鹿江文史與傳統工藝、廟宇文化創意展現、五年祭與排灣文化、射擊競技公民行動、水產職探與智慧農業，不僅呈現學校豐富特色，也讓觀眾認識臺灣各地的文化多樣性。

教育部表示，108課綱上路後，不論是都會大型校園或是偏鄉小校，各校都致力發展具特色的校本課程，打造學校品牌，並重視與在地社區文化的結合，讓校園不再只是學生的學習空間，更成為整個社區的交流學習中心，希望透過節目，讓不論是千人大型學校，或不到20人的偏鄉小校，都有展現獨特校本課程的舞臺。

「臺灣囡仔，讚！」節目自114年12月21日起每週日上午10時30分於公視兒少頻道「小公視」首播，27日起每週六公視、公視+、公視YT頻道同步上架，歡迎準時收看。