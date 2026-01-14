臺灣國樂團樂季規劃 首席客席指揮許瀞心領軍2026 樂季新篇章

圖：前排左起為NCO樂團副首席高孟嵐、TCO樂團首席陳慧君、TCO副團長徐端容、NCO首席劉貞伶、NCO團長吳定哲、傳藝中心副主任梁晋誌、傳藝中心主任陳悅宜、NCO首席客席指揮許瀞心、指揮家瞿春泉、萬海航運慈善基金會副執行長張家瑋、導演Ballboss等大合照。(圖/國立傳統藝術中心提供)

臺灣國樂團今（2026）年舉行年度開季記者會，正式揭曉 2026 樂季整體規劃。本樂季以「驫」為年度主軸，副標「馳無限．騁無界」，象徵樂團在累積既有藝術能量的同時，持續跨越疆界，展現國樂在當代文化脈絡中的多元樣貌與前行動能。

國立傳統藝術中心陳悅宜主任表示，迎接 2026 丙午馬年，臺灣國樂團將在首席客席指揮許瀞心的領軍下，展現充沛的藝術能量。她特別透露，許指揮的聘任經過學者專家與團員的高度共識，並回憶與許指揮一見如故、理念契合。另外，新的樂季以「生命力」為核心，並透過「向歷史致敬」系列，連結世代記憶。陳主任強調，樂團在「人才培力」與「藝企合作」上的成果，例如本季擔任《回眸》副指揮的周聖文，是樂團培育的優秀人才，展現傳承的實踐；樂團舉辦的器樂大賽，提供年輕音樂家展示才華的專業平台。此外，今年首度與萬海航運慈善基金會攜手推動《愛有為》計畫，是藝企合作的重要里程碑。主任期許，在團長吳定哲的帶領下，樂團將持續提升各方面的發展。2026年很好，2027年更好，未來將更更好！

首席客席指揮許瀞心則感性回應：「國樂的迷人之處，在於每項樂器都有強烈的個性，而將這些個性融合，正是樂團最獨特的聲音厚度。」她強調，2026 樂季不只要「跑得快」，更要「跑得深」。在她的領軍下，樂團將透過跨界對話，展現臺灣海島文化包容、開放的特質，向世界傳遞有溫度、有故事的聲音。

2026 樂季由《心韻・新韻》揭開序幕，呈現國樂與多元音樂語彙交會的可能；《春吶》透過笛與嗩吶結合戲曲元素，吶喊出春天的生命力。緊接著進入「致敬歷史」的篇章：《一代宗師》集結北高三團，向國樂大師彭修文致敬；6月份的《回眸》音樂會，將由本團副指揮周聖文擔綱，帶領樂團細緻呈現臺灣國樂60年來的發展軌跡，這不僅是歷史的回顧，更是樂團培育指揮人才開花結果的最佳見證。年底的《情繫30再現》則細數指揮家瞿春泉與樂團長達30年的深厚緣分，並邀集 NCO 退休團員回娘家同臺，演繹東西交融的溫暖樂章。

在跨界與創新敘事方面，《琴弦上的魔術師》與金曲獎大提琴家歐陽伶宜、小提琴家李宜錦合作，展開一場文明與自我的對話；《出大甲城》則改編自跨界藝術家 BALLBOSS 的同名繪本，積極拓展國樂與繪本結合的敘事形式。

除主題音樂會外，臺灣國樂團亦致力於文化平權與人才培育。《國樂頻道》系列節目，透過民間傳說、環境教育與在地文化等主題，打造「0到99歲」皆可自在參與的音樂空間，落實國樂教育向下紮根的理念。在人才培力方面，今年舉辦全臺首屆以「三弦」為主角的《樂然指上》新秀選拔，器樂大賽的核心價值在於「提供新秀演出的平臺」，透過提供豐沛的資源與國家級舞臺，讓歷屆優勝者能實際參與樂季演出，這才是協助青年演奏家邁向職業生涯最實質的支持，也展現了樂團挖掘並培育各類器樂人才的決心。

此外，此樂季在藝企合作上亦有新突破，首度與萬海航運慈善基金會攜手，共同辦理第八屆《愛有為》萬海慈善身障者才藝徵選大賽，透過企業與樂團的資源結合，提供身心障礙表演者圓夢的專業舞臺，共同實踐社會責任。2026樂季正式登場，臺灣國樂團將以持續向前的創作能量與文化視野，展開新一年的藝術篇章。