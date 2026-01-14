臺灣國樂團首席指揮許瀞心領軍 開啟2026樂季新篇章

國立傳統藝術中心所屬臺灣國樂團，今天(14日)在臺灣戲曲中心小舞臺舉辦「臺灣國樂團2026樂季記者會」。本樂季適逢丙午馬年，以三馬奔騰的「驫」為年度主軸，副標「馳無限．騁無界」，象徵樂團在首席客席指揮許瀞心的領軍下，展現充沛的藝術能量與前行動能。

迎接2026丙午馬年，臺灣國樂團將在首席客席指揮許瀞心領軍之下，展現出充沛的藝術量能，國立傳統藝術中心陳悅宜主任表示，新樂季不僅以生命力為核心，更透過向歷史致敬系列連結世代記憶，今年第一季就是由指揮許瀞心打開了第一場，讓民眾看到國樂團的生命力，希望透過臺灣國樂團，能夠再現歷史，能夠說土地的故事，能夠與國際交流，甚至向下扎根，更重要的是團員的人才培育與跨域的交流，全面性的讓國樂團越來越好。

臺灣國樂團團長吳定哲說明接下來國樂團在2026年的整體規劃，今年的計劃有分三個區塊，首先是經典國樂的部分，由首席客席指揮許瀞心所辦理的《心韻˙新韻》揭開序幕，接下來是4月份的《春吶》，也是在戲曲中心的戲曲藝術節展出，再來6月會由副指揮周聖文規劃《回眸》音樂會，帶領樂團細緻呈現臺灣國樂60年來的發展軌跡。而年底的《情繫30再現》邀集NCO退休團員回娘家同臺，演繹東西交融的溫暖篇章。

此外，本樂季在藝企合作上有所突破，國樂團首度與萬海航運慈善基金會攜手，共同辦理第八屆《愛有為》身障者才藝徵選大賽，透過企業與樂團的資源結合，提供身心障礙表演者圓夢的專業舞臺，共同實踐社會責任。2026樂季正式登場，臺灣國樂團將以持續向前的創作能量與文化視野，展開新一年的藝術篇章。